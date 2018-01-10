«Вы там держитесь»: новосибирские водители подбадривают друг друга в утренних пробках
В утренний час пик 10 января пробки на дорогах Новосибирска достигли 7 баллов.
По сравнению со вчерашним утром заторы в городе оказались внушительнее. Особенно сложно в девятом часу выглядела ситуация на Коммунальном мосту, улицах Большевистской, Станиславского и проезде Энергетиков.
Стоящие в пробках водители обмениваются критическими замечаниями и шутками в приложении Яндекс.Карты.
«Начинается новый год((((», — грустит водитель, застрявший в пробке на 1-м Мочищенском шоссе.
«Дед мороз, Новый год прошёл, а твои олени в городе остались», — возмущается другой водитель на площади Труда.
«Успел до дома добраться))) Вы там держитесь)))», — оставил напутствие водителям ещё один новосибирец на пересечении улицы Плановой и Дуси Ковальчук.
Ситуацию на дорогах также осложняют аварии. Например, одно из утренних ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке между улицей Петухова и Северным проездом.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), скриншоты yandex.ru/maps (2), приложения Яндекс.Карты (3-5)