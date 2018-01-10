«Вы там держитесь»: новосибирские водители подбадривают друг друга в утренних пробках





Второе рабочее утро года новосибирцы встретили в семибалльных пробках

В утренний час пик 10 января пробки на дорогах Новосибирска достигли 7 баллов.





По сравнению со вчерашним утром заторы в городе оказались внушительнее. Особенно сложно в девятом часу выглядела ситуация на Коммунальном мосту, улицах Большевистской, Станиславского и проезде Энергетиков.







Стоящие в пробках водители обмениваются критическими замечаниями и шутками в приложении Яндекс.Карты.







«Начинается новый год((((», — грустит водитель, застрявший в пробке на 1-м Мочищенском шоссе.







«Дед мороз, Новый год прошёл, а твои олени в городе остались», — возмущается другой водитель на площади Труда.







«Успел до дома добраться))) Вы там держитесь)))», — оставил напутствие водителям ещё один новосибирец на пересечении улицы Плановой и Дуси Ковальчук.





Ситуацию на дорогах также осложняют аварии. Например, одно из утренних ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке между улицей Петухова и Северным проездом.





Движение затруднено как на левом, так и на правом берегах















