В снежном плену: самолёт из Новосибирска не смог приземлиться на Сахалине

Видимость на взлётно-посадочной полосе в Южно-Сахалинске упала до 100 метров
Видимость на взлётно-посадочной полосе в Южно-Сахалинске упала до 100 метров

Самолёт c пассажирами авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в ночь на 10 января, не смог сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за обрушившегося на город снегопада. 


«В связи с прохождением сильного циклона с обильными осадками аэропорт Южно-Сахалинск закрыт для приёма и выпуска воздушных судов всех типов до 13:00 10 января 2018 года», — сообщается на сайте южно-сахалинского аэропорта.


В аэропорту пояснили, что в течение ночи аэродромная служба пыталась расчистить взлётно-посадочную полосу. «В 4 утра 10 января руководством аэропорта было принято решение приостановить расчистку в связи со сложными метеоусловиями: сильный ливневой снег, видимость на взлётно-посадочной полосе — 100 метров, ветер по полосе — 20 м/с», — передали в аэропорту.


Судя по данным на сайте аэропорта, из-за неблагоприятной погоды Южно-Сахалинск не смог принять 9 авиарейсов, в том числе Boeing авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, который, согласно онлайн-табло, вылетел из Толмачёво накануне — в двенадцатом часу ночи по новосибирскому времени. Согласно расписанию, в Южно-Сахалинске он должен был приземлиться в 8:35 по местному времени (в 4:35 по новосибирскому), теперь расчётное время прилёта перенесено на 16:00.


Сейчас этот самолёт всё ещё находится в Хабаровске, где ранним утром сделал запланированную промежуточную посадку, следует из данных онлайн-табло хабаровского аэропорта.


Перед Новым годом сильный ветер в аэропорту Петропавловска-Камчатского помешал приземлиться другому «Боингу» авиакомпании S7 Airlines. Самолёту пришлось ждать вылета на запасном аэродроме в Хабаровске. 

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