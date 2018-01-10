Мини-футбол: «Сибиряк» сыграл вничью с «Газпром-Югра»
Вчера в домашнем матче Суперлиги ПМФК «Сибиряк» сыграл вничью с командой «Газпром-Юрга».
Встреча закончилась со счетом 6:6.
«Чтобы соответствовать уровню "Газпром-Югры", надо играть предельно собрано, переключаясь с момента на момент. К сожалению, этот компонент у нас хромал сегодня, так как соперник хорошо укомплектован и активно действует впереди, напрягая оборону, хорошо действуют "столбы". Как минимум 4 гола мы пропустили после того, как была наиграна комбинация через "столба". Нам нужно этот вариант игры разобрать, подтянуть. Второй момент, после которого исходила основная угроза от соперника — стандартные положения. Отмечу яркий и положительный момент в нашей игре. Пропустив голы, наша команда не сдавалась, а, наоборот, пошла вперед, стараясь использовать свой основной козырь — игра в атаке. Вернулся Руслан Кудзиев, который добавил нам агрессии в этом компоненте», — цитирует пресс-служба клуба Евгения Куксевича, главного тренера «Сибиряка».
В настоящий момент ПФМК «Сибиряк» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Суперлиги.
Это не первая ничья «Сибиряка» за последние несколько месяцев. В середине декабря новосибирские спортсмены сыграли с «Норильским никелем». Счет встречи составил 1:1.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/pmfc_sibiryak