На «Ладу Весту» объявили новые цены

«АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили, Lada Vesta подорожала на 15 000 рублей (+2,7%), Lada Granta — на 10 000 рублей (+2,6%), Lada Xray — на 15 000 рублей (+2,5%).





«Цена седана Lada Vesta в базовой комплектации сейчас составляет 569 900 рублей, седана Lada Granta — 399 900 рублей, кроссовера Xray — 614 900 рублей», — уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа».





Таким образом, автомобили Lada, в частности самая упоминаемая сейчас в обществе модель Vesta, ещё больше приблизились к конкурентам иностранных брендов. Например, соперник «Весты» в В-классе корейский Hyundai Solaris стоит в базе 624 900 рублей, за европейские модели Škoda Rapid просят 636 000 рублей, Volkswagen Polo — 599 900 рублей.



