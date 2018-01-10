МЧС призвало новосибирцев не выезжать за пределы города

В период с 11 по 12 января на город обрушится метель, сильный ветер и мокрый снег

МЧС по Новосибирской области призывает жителей города и области не выезжать за пределы населенных пунктов в период с 11 по 12 января. Предупреждение связано с неблагоприятным прогнозом погоды.







Сотрудники ведомства отмечают: в ближайшее время на город обрушится мокрый снег, метели и сильный порывистый ветер.







«К дальним загородным поездкам, если таковых не избежать, спасатели советуют тщательно готовиться и предусмотреть разные нештатные ситуации. В первую очередь машина должна быть полностью заправлена горючим и техническими жидкостями. Необходимо взять с собой: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания с учётом потребностей и горячий чай. У водителя и пассажиров должна быть тёплая одежда и обувь. Мобильные телефоны нужно полностью зарядить», — подчеркивает пресс-служба МЧС.







О неблагоприятном прогнозе погоде стало известно сегодня утром. В ближайшие два дня столбик термометра опустится до -21 градуса.

