60 лет: НГУ отмечает юбилей постановления о создании вуза

Сегодня НГУ успешно входит в мировые рейтинги вузов 
Сегодня НГУ успешно входит в мировые рейтинги вузов 

НГУ отмечает памятную дату. Ровно 60 лет назад было подписано Постановление о создании первого классического университета в Новосибирске.


Согласно документу, изначально вуз должен был состоять из одного учебного корпуса, общежития на 1200 мест и 96 квартир для сотрудников. Постановление было принято 9 января 1958 года — спустя полгода после решения о создании под Новосибирском Сибирского отделения Академии наук СССР, отмечает пресс-служба НГУ.


«Нам была предоставлена уникальная возможность — создать высшее учебное заведение, идеально приспособленное для соединения образования с наукой. Мы постарались полностью использовать опыт, накопленный в этом направлении Физико-техническим институтом, Московским и Ленинградским университетами. Для этого были все условия, так как среди организаторов НГУ были и организаторы Физтеха, и ученые, помногу лет преподававшие в нем и в столичном университете», — цитирует официальный сайт университета слова основателя Академгородка Михаила Лаврентьева.


Первая лекция была прочитана спустя полтора года после подписания исторического документа — 28 сентября 1958 года. Студенты учились в здании школы № 25 и жили в палаточном городке.


«Открытие НГУ превратило Новосибирск в студенческий и научный центр Сибири одновременно. До этого такой статус носили Томск и Иркутск», — подчеркивает пресс-служба НГУ.


На сегодняшний день Новосибирский государственный университет — один из ведущих вузов России. Учебное заведение регулярно попадает в различные рейтинги. В конце ноября НГУ вошёл в мировой рейтинг лучших физических вузов.

Прочтений: 1314
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено