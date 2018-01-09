60 лет: НГУ отмечает юбилей постановления о создании вуза

Сегодня НГУ успешно входит в мировые рейтинги вузов

НГУ отмечает памятную дату. Ровно 60 лет назад было подписано Постановление о создании первого классического университета в Новосибирске.







Согласно документу, изначально вуз должен был состоять из одного учебного корпуса, общежития на 1200 мест и 96 квартир для сотрудников. Постановление было принято 9 января 1958 года — спустя полгода после решения о создании под Новосибирском Сибирского отделения Академии наук СССР, отмечает пресс-служба НГУ.







«Нам была предоставлена уникальная возможность — создать высшее учебное заведение, идеально приспособленное для соединения образования с наукой. Мы постарались полностью использовать опыт, накопленный в этом направлении Физико-техническим институтом, Московским и Ленинградским университетами. Для этого были все условия, так как среди организаторов НГУ были и организаторы Физтеха, и ученые, помногу лет преподававшие в нем и в столичном университете», — цитирует официальный сайт университета слова основателя Академгородка Михаила Лаврентьева.







Первая лекция была прочитана спустя полтора года после подписания исторического документа — 28 сентября 1958 года. Студенты учились в здании школы № 25 и жили в палаточном городке.







«Открытие НГУ превратило Новосибирск в студенческий и научный центр Сибири одновременно. До этого такой статус носили Томск и Иркутск», — подчеркивает пресс-служба НГУ.







На сегодняшний день Новосибирский государственный университет — один из ведущих вузов России. Учебное заведение регулярно попадает в различные рейтинги. В конце ноября НГУ вошёл в мировой рейтинг лучших физических вузов.