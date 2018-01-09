Столкновение «Мерседеса» и «Нивы» перекрыло движение в Октябрьском районе

Столкновение произошло около 17 часов, сообщает «Автоспас» 
Столкновение произошло около 17 часов, сообщает «Автоспас» 

Сегодня во второй половине дня на улице Лескова в столкновении сошлись автомобили Mercedes-Benz C-класса и Chevrolet Niva.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались навстречу друг другу. Chevrolet Niva со стороны улицы Автогенная, Mercedes — со стороны Грибоедова.


«При встречном разъезде в районе дома № 282 водитель Chevrolet решил выехать из колеи, чтобы разойтись с Mercedes. Из-за этого заднюю часть Chevrolet занесло и ударило в бочину Mercedes», — поясняют аваркомы.


В результате ДТП проезд оказался перекрыт. Автомобили были вынуждены разворачиваться, чтобы объехать место столкновения, поясняет «Автоспас».


Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о череде столкновений на Бердском шоссе. По словам очевидцев, машины попали в колею на дороге.

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