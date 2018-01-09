Десять домов в Заельцовском районе остались на сутки без холодной воды

Сезон аварийных отключений продолжился сегодня в Заельцовском районе. Сразу десять зданий остались без холодной воды.







Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 8 утра. В зоне аварии оказались дома на улице Сухарная, Парковая, Дачное шоссе. В качестве официальной причины указано «Устранение дефекта D-500 по улице Сухарная, 76/1».







Интерактивная карта отключения холодной воды в Заельцовском районе





По предварительным данным, холодная вода появится только завтра в девять утра.







Это уже не первая авария за минувшие сутки. Сегодня без света остались жители четырех сотен домов в Кировском районе.

