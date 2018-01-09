В Новосибирске отменили приказы об изъятии земли под четвёртый мост
Новосибирские власти отменили приказы об изъятии домов под четвертый мост через Обь.
Приказ об отмене решений по изъятию 11 участков с жилыми домами под строительство моста подписал врио начальника департамента имущественных и земельных отношений правительства области Роман Шилохвостов.
Документы отменены на основании обращения министерства транспорта и дорожного хозяйства области, сообщается на сайте земельного департамента.
Напомним, документы об изъятии земельных участков муниципалитета для строительства четвёртого моста через Обь появились в конце ноября в бюллетене органов местного самоуправления. В них шла речь об участках под частными домами на улице Большой на левом берегу, в районе остановочной платформы «Жилмассив».
Спустя несколько дней корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте и пообщались с местными жителями, которые оказались полностью растеряны принятым решением. Врио губернатора Андрей Травников называл решение об изъятии земли преждевременным.
Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Общая длина дороги составит чуть более 5 км, она пройдёт параллельно железнодорожному мосту.
Концессионное соглашение о строительстве моста врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров подписали в Москве в начале декабря.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова