В Новосибирске отменили приказы об изъятии земли под четвёртый мост

Власти отменили 11 приказов об изъятии земель на улице Большой
Власти отменили 11 приказов об изъятии земель на улице Большой

Новосибирские власти отменили приказы об изъятии домов под четвертый мост через Обь. 


Приказ об отмене решений по изъятию 11 участков с жилыми домами под строительство моста подписал врио начальника департамента имущественных и земельных отношений правительства области Роман Шилохвостов.


Документы отменены на основании обращения министерства транспорта и дорожного хозяйства области, сообщается на сайте земельного департамента. 


Напомним, документы об изъятии земельных участков муниципалитета для строительства четвёртого моста через Обь появились в конце ноября в бюллетене органов местного самоуправления. В них шла речь об участках под частными домами на улице Большой на левом берегу, в районе остановочной платформы «Жилмассив». 


Спустя несколько дней корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте и пообщались с местными жителями, которые оказались полностью растеряны принятым решением. Врио губернатора Андрей Травников называл решение об изъятии земли преждевременным.


Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Общая длина дороги составит чуть более 5 км, она пройдёт параллельно железнодорожному мосту. 


Концессионное соглашение о строительстве моста врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров подписали в Москве в начале декабря

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