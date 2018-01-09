Новосибирск признали самым самодостаточным городом в России

Новосибирск возглавил рейтинг региональных столиц по устойчивости бюджета

Консалтинговое бюро «Стрелка» сравнило доходы и расходы столиц регионов России — Новосибирск признали самым самодостаточным.





Столица Сибири заняла первое место на карте городов в рейтинге региональных столиц по устойчивости бюджета.





«Наличие достаточного объема средств позволяет смягчать любые кризисные ситуации в городе. Богатые города могут позволить себе решать не только тактические, но и стратегические долгосрочные задачи», — объяснили авторы исследования.





Аналитики подсчитали доходы на душу населения и оценили бюджетную самостоятельность за трёхлетний период. В расчёт шли доля безвозмездных поступлений из федеральной казны и сбалансированность собственных доходов.





Также в число самостоятельных и богатых сибирских городов попали Иркутск, Красноярск, Томск и Тюмень.





Новосибирск также возглавил список городов с самыми большими расходами на образование.





Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь не вошли в рейтинги и не отражены на карте. «Города федерального значения имеют другой принцип формирования бюджета, а Республика Крым вошла в состав РФ только в марте 2014 года», — пояснили авторы исследования.





Читайте также:





Новосибирская область улучшила свои позиции в экологическом рейтинге регионов России.