Новосибирск признали самым самодостаточным городом в России

Новосибирск возглавил рейтинг региональных столиц по устойчивости бюджета
Новосибирск возглавил рейтинг региональных столиц по устойчивости бюджета

Консалтинговое бюро «Стрелка» сравнило доходы и расходы столиц регионов России — Новосибирск признали самым самодостаточным. 


Столица Сибири заняла первое место на карте городов в рейтинге региональных столиц по устойчивости бюджета. 


«Наличие достаточного объема средств позволяет смягчать любые кризисные ситуации в городе. Богатые города могут позволить себе решать не только тактические, но и стратегические долгосрочные задачи», — объяснили авторы исследования. 


Аналитики подсчитали доходы на душу населения и оценили бюджетную самостоятельность за трёхлетний период. В расчёт шли доля безвозмездных поступлений из федеральной казны и сбалансированность собственных доходов. 


Также в число самостоятельных и богатых сибирских городов попали Иркутск, Красноярск, Томск и Тюмень. 


Новосибирск также возглавил список городов с самыми большими расходами на образование. 


Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь не вошли в рейтинги и не отражены на карте. «Города федерального значения имеют другой принцип формирования бюджета, а Республика Крым вошла в состав РФ только в марте 2014 года», — пояснили авторы исследования. 


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