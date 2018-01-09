Панельный дом в Новосибирске замаскировали под новостройку

9-этажный панельный дом на улице Чигорина, 12/1 в Кировском районе построен в конце 1970-х годов, сейчас его обшивают навесными фасадными плитами — необычное преображение заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ. У 6-подъездного дома уже обновлены фасады с торца и на двух подъездах.







Полностью преобразить дом в ТСЖ рассчитывают за несколько лет





Как рассказал председатель ТСЖ «Сентябрь», обслуживающего дом, Андрей Пономаренко, главная цель ремонта — сохранение тепла. «Большая теплопотеря [была] у плит, мы делали замеры, — пояснил изменения он. — Мы сначала ремонтируем швы, потом герметизируем, потом утеплитель 15 см, потом пароизоляция, потом фасад. Такое утепление позволяет экономить на тепле более чем в два раза. Это мы уже по факту выяснили: знали, что какая-то экономия будет, а оказалось, что люди в 5-м и 6-м подъездах, которые [уже отремонтированы], с закрытыми батареями живут».







Навесной фасад позволил дому сэкономить на расходах на отопление





По словам Пономаренко, ремонт не требует дополнительных сборов с жильцов: деньги на него направляются из сэкономленных на расходах на отопление и содержание общего имущества средств. Общую сумму модернизации председатель ТСЖ оценил в 18–20 млн рублей, утеплить и обновить фасад всего дома рассчитывают за 5–6 лет.





Похожим образом изменилось несколько лет назад административное здание «Ростелекома» в центре города, но в этом случае при реконструкции исходили из эстетических соображений: работавший в то время мэром Новосибирска Владимир Городецкий просил отремонтировать фасад в рамках концепции нового сквера перед зданием.