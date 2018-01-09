Будет как новенький: фоторепортаж о реставрации старейшего здания Новосибирска
Одно из старейших зданий Новосибирска — контору инженера Григория Будагова на улице Большевистской — обшили новыми досками и украсили наличниками.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ посмотрел, как далеко продвинулись реставраторы, которые приводят в порядок исторический памятник, — он может стать самым старым историческим зданием Новосибирска.
Дом Будагова на Большевистской, 7 был построен ещё в конце XIX века для инженера Григория Моисеевича Будагова, который руководил сначала изысканиями, а затем и строительством Алтайской железной дороги. Долгое время, до начала уже XXI века, здание, которое не выглядит примечательным, находилось в запустении, пока осенью прошлого года городские власти не решили выделить на его реконструкцию 5 млн рублей.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель подразделения подрядной компании Александр Воробьёв, для того чтобы начать работы, с прилегающей территории пришлось вывезти десятки машин с мусором.
Зданию практически заново сделали новый фундамент. При этом земельные работы нельзя считать законченными. По словам Воробьёва, к дому пристроят ещё одно крыльцо, для чего снимут значительный объём грунта.
Тем не менее со стороны здание уже выглядит не заброшенными руинами, какими оно было ещё осенью прошлого года. Стены дома обшиты новой декоративной доской, а на окнах появились новые наличники. Всю резьбу по дереву пришлось делать заново, поскольку оригиналы сохранились только на нескольких окнах, и то фрагментарно.
Отделочные работы внутри ещё не начались. Но уже известно, что в одной из двух комнат дома будет восстановлена дровяная печь. Пока в комнату провели временное отопление для рабочих, а некогда заброшенный угол обзавёлся стенами, полом и потолком.
Когда работы начнутся во второй половине дома, пока не ясно — сюда планируется провести коммуникации (воду и канализацию), но проект этих работ пока ещё не утверждён.
В отдалённой перспективе контора Будагова может стать первым объектом будущего исторического квартала. Здесь между улицами Большевистской и Инской сохранились ещё несколько зданий дореволюционной постройки, сюда же можно перенести часть памятников деревянного зодчества из других районов.
Первое такое здание, которое перенесли из другого места, уже возводится по соседству. Сюда может переехать деревянный дом из квартала бывшего гормолзавода, на месте которого уже построили новый жилой комплекс.
Такого рода опыт в Сибири уже есть: например, в Иркутске таким образом смогли создать целый исторический квартал, который сегодня привлекает не только туристов, но и горожан, — это популярное место отдыха.
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Стас Соколов
Фото автора