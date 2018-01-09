Суд признал банкротом депутата Заксобрания с годовым доходом в 16 миллионов

Алексей Александров стал банкротом по заявлению новосибирского предпринимателя

Арбитражный суд признал банкротом депутата регионального Заксобрания Новосибирской области Алексея Александрова.







В отношении Александрова введена процедура реструктуризации долгов, говорится в определении Арбитражного суда Новосибирской области от 28 декабря 2017 года. Сегодня, 9 января, определение суда опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.







Как следует из материалов арбитража, несостоятельности депутата добился кредитор Сергей Мальцев, которому депутат должен 6,6 млн рублей.







Сам Алексей Александров пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что он не согласен с долгом. По словам депутата, эта задолженность образовалась после того, как он присутствовал у нотариуса при разделе бизнеса между предпринимателем Сергеем Мальцевым и его деловым партнёром. Согласно документам, парламентарий поручился в этой сделке за своего знакомого, с которым Мальцев делил бизнес. Но сам Александров утверждает, что в договоре поручительства стоит не его подпись.







По данным «СПАРК», Алексей Александров возглавляет ООО «Сибирь-Н» и является совладельцем ЗАО «Сибирский строительный альянс» и фонда поддержки социальных инициатив «Единство». В его декларации на сайте Заксобрания сообщается, что в 2016 году Александров получил доход в 16,5 млн рублей. Это в пять раз меньше, чем у самого богатого депутата Заксобрания Александра Манцурова. Также Алексей Александров задекларировал земельный участок площадью 871 кв. м, жилой дом площадью 31,1 кв. м и Mercedes-Benz E200.