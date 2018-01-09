Четыре сотни домов в Кировском районе внезапно остались без света

Днём 9 января больше 400 домов в частном секторе Кировского района Новосибирска остались без электричества.







Свет в 427 домах, расположенных между улицей Немировича-Данченко и Бугринским мостом, на улицах Тульской, Бугринской, Тракторной, Западной и других отключили в 16:55. «Причина отключения: повреждение кабеля», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».





Дать электричество в частный сектор обещают сегодня к 19:55.







Без света остаются 427 домов





Одно из последних масштабных отключений электричества произошло в Новосибирске 24 декабря: тогда без света остались больше тысячи домов в разных частях Первомайского района.