Четыре сотни домов в Кировском районе внезапно остались без света

Днём 9 января больше 400 домов в частном секторе Кировского района Новосибирска остались без электричества.


Свет в 427 домах, расположенных между улицей Немировича-Данченко и Бугринским мостом, на улицах Тульской, Бугринской, Тракторной, Западной и других отключили в 16:55. «Причина отключения: повреждение кабеля», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».


Дать электричество в частный сектор обещают сегодня к 19:55.


Без света остаются 427 домов
Без света остаются 427 домов


Одно из последних масштабных отключений электричества произошло в Новосибирске 24 декабря: тогда без света остались больше тысячи домов в разных частях Первомайского района.

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