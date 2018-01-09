Фильм Андрея Звягинцева номинировали на престижную британскую кинопремию

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о проблеме семейных взаимоотношений

Фильм «Нелюбовь» режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева вошёл в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.







На официальном сайте премии сообщается, что картина заявлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список номинантов опубликован сегодня, 9 января.







Кроме ленты Звягинцева на премию в этой категории номинированы: экранизация биографической повести Лун Ун «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, драма «Она» Пола Верховена, южнокорейский эротический триллер режиссёра Пак Чхан Ука «Служанка» и «Коммивояжёр» иранского режиссёра Асгара Фахради.







Больше всего номинаций на премию — 12 — получила мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды», рассказывающая о взаимоотношениях уборщицы в военной лаборатории и мутанта.







Церемония вручения премии BAFTA состоится в Лондоне 18 февраля.







«Нелюбовь» — одна из самых титулованных российских лент последних лет. В середине ноября работа Андрея Звягинцева получила две премии Европейской киноакадемии, а в середине декабря попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина была номинирована на «Золотой глобус», но приз получила немецкая драма «На пределе» режиссёра Фатиха Акина.

