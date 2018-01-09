Уволенный майор-ракетчик устроил акцию протеста под окнами полпреда

Майор ракетной дивизии Владимир Скубак рассказал, что отстранён от службы за заграничную поездку без разрешения

Сегодня, 9 января, майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак устроил одиночный пикет у резиденции полпреда президента в Сибирском федеральном округе.





«Я проходил службу в ракетной дивизии. Не сошёлся, скажем так, характером с командиром части и прокурором. Отстаивал свои права. <…> Меня лишили допуска к государственной тайне за то, что я в марте 2014 года вывез с территории Украины сына бывшей жены, она его там бросила на произвол судьбы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ майор Глуховской ракетной дивизии Владимир Скубак.







Необходимость перевезти 16-летнего подростка в Россию возникла после обострения ситуации на Украине, пояснил Скубак. Военнослужащий рассказал, что обращался за помощью в Администрацию президента РФ, Министерство иностранных дел РФ и к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ Павлу Астахову, но везде получил отказ. Тогда майор решил действовать самостоятельно, но не успел получить разрешение от командования на выезд за пределы территории России, хотя официально поставил в известность о поездке своего командира.





В итоге майор самостоятельно вывез из Днепропетровской области в Россию своего сына и ещё около года спокойно продолжал службу в своей части. Однако через год, весной 2015 года, по словам Скубака, его лишили допуска к государственной военной тайне именно за этот поступок.







«Для военнослужащего это означает увольнение. Ну я и написал рапорт об увольнении по состоянию здоровья», — пояснил Скубак. Он добавил, что он не только лишился работы, но и возможности получить положенную по закону квартиру. Все суды, вплоть до Верховного, встали на сторону руководства ракетной дивизии.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил официальный запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию.





Владимир настроен стоять «на посту» у полпредства на улице Державина до тех пор, пока на его проблему не обратят внимания





Пикет майора-ракетчика Владимира Скубака — одна из первых публичных акций в Новосибирске в этом году. В самом конце декабря в центре города также прошла акция дальнобойщиков, которые выступали против системы «Платон».