В новосибирских ТЦ появились сборщики подписей за Путина и Собчак

Подписи за Владимира Путина собирают в Новосибирске уже второй день
Подписи за Владимира Путина собирают в Новосибирске уже второй день

В Новосибирске начался сбор подписей за Владимира Путина в качестве кандидата-самовыдвиженца на пост президента РФ, уже вторую неделю в области также работают сборщики подписей за другого кандидата — Ксению Собчак.


7 января Центральная избирательная комиссия закончила приём документов на должность президента РФ от самовыдвиженцев — одним из них стал действующий президент России Владимир Путин.


Кандидат открыл специальный избирательный счёт и получил право вести агитацию, кроме агитации в СМИ, сообщается на сайте ЦИК. Теперь для регистрации в качестве кандидата Владимиру Путину требуется не менее 300 тысяч подписей избирателей.


В Новосибирске подписи за Путина начали собирать 8 января, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ секретарь регионального совета партии «Единая Россия» Валерий Ильенко, знакомый с ходом сбора подписей. Он подчеркнул, что подписями и предвыборной кампанией президента «Единая Россия» не занимается. Партия, по решению съезда, будет поддерживать Путина только после официального начала кампании.


«Как такового избирательного штаба у Путина в Новосибирске нет. Сегодня идёт сбор подписей по территории Новосибирской области, вчера шёл сбор», — рассказал Ильенко. Он уточнил, что кандидатуры доверенных лиц, которые будут отвечать за штаб Путина в области, ещё согласовываются.


Число подписей, которые собрали уже, он назвать затруднился, но отметил, что в Новосибирске точки сбора с волонтёрами расположены в 10 торговых центрах: в «Гигантах» на проезде Энергетиков и Мочищенском шоссе, МФК «Сан Сити», ТЦ «Речной», «Метромаркете», «Амстердаме», «Золотой Ниве», «Холидей Фэмили» в Дзержинском районе, а также «Ройял Парке» и «Голден Парке». После 20 января точки перенесут в другие места.


До 12 января ЦИК будет регистрировать кандидатов от политических партий. Сейчас уже 11 таких кандидатов открыли специальные избирательные счета. Двум кандидатам от парламентских партий — Павлу Грудинину (КПРФ) и Владимиру Жириновскому (ЛДПР) — собирать подписи не нужно. Остальные партийные кандидаты должны собрать по 100 тысяч подписей.


Например, предвыборный штаб Ксении Собчак, которую на выборы президента выдвинула партия «Гражданская инициатива», в Новосибирской области собирает подписи с 28 декабря.


Предвыборный штаб Ксении СОбчак собрал в НСО около 1000 подписей
Предвыборный штаб Ксении СОбчак собрал в НСО около 1000 подписей


«Планировали собрать 2,5 тысячи подписей за всю подписную кампанию — сейчас мы собрали около 40%. У нас очень активно приходят люди в штаб (расположен в Бердске. — Е.Г.), у нас идёт серьёзная работа через интернет-ресурсы: мы приглашаем ставить подписи за Ксению Анатольевну. Одиночные пикеты работают, поквартирный обход, в торговых центрах подходят. Также люди звонят, оставляют свои домашние адреса. У нас работают мобильные пункты сбора подписей: в одном районе набираем людей, которые хотят подписаться, и отправляем к ним машину», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского штаба Собчак Александр Михайлец.


Подписная кампания за Ксению Собчак в Новосибирской области, по его словам, продлится до 22 января, а 2 февраля все подписи нужно будет подать в ЦИК.


Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года, в прошлый раз главу страны выбирали 4 марта 2012 года.

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