Индийская компания купит у новосибирских физиков ускорители частиц

Кабельная продукция индийской компании Siechem

Новосибирские учёные отправят установки ускорителей электронов в Индию — их купит компания, сотрудничающая с Ford и Lenovo.





Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) получил заказ на изготовление разработанных им ускорителей электронов ЭЛВ-8 для индийской компании Siechem.





«Контракт на поставку первых четырёх установок уже подписан, его общая сумма около 3 млн долларов. В Индию ускорители будут отравлены двумя партиями — в апреле и ноябре 2018 года. К 2020 году руководство Siechem планирует приобрести ещё шесть таких же установок», — рассказали в пресс-службе ИЯФ СО РАН.





Компания Siechem приобрела первый промышленный ускоритель, сделанный в ИЯФ СО РАН, в 2005 году.





«Мы выбрали установки новосибирского института, потому что проанализировали рынок и сделали вывод, что они входят в число лучших. Даже в Китае, где множество фирм производят собственные ускорители, по-прежнему предпочитают заказывать их у Будкеровского института. Помимо безотказности и долговечности самих устройств, также радует, что специалисты ИЯФ СО РАН всегда помогают нам с обслуживанием установок», — цитирует пресс-служба ИЯФ генерального менеджера компании Siechem Понди Дамодарена.







Промышленные ускорители ЭЛВ-8 используются для радиационной модификации различных полимерных материалов, в том числе изоляции проводов и кабелей





По словам завлабораторией ИЯФ СО РАН Сергея Фадеева, по просьбе индийских заказчиков учёные увеличили параметры ускорителей, чтобы повысить производительность технологического процесса.





Помимо улучшенных параметров сделанные новосибирцами ускорители имеют ещё одно преимущество перед зарубежными аналогами — по размерам они в два раза компактнее аналогов, отметили в пресс-службе Института ядерной физики.





Справка: Компания Siechem производит специализированные кабели и провода, предназначенные для использования в различных областях: авиация, флот, атомные электростанции, бытовая техника, электроника, нефтепогружное оборудование и др. Siechem — главный поставщик кабельной продукции для индийского военного и гражданского самолето- и судостроения, а также для производства подвижного состава железных дорог. Помимо этого, компания обслуживает частные индийские фирмы, а также экспортирует продукцию в Европу, Австралию, Азию, Африку, Южную и Северную Америку. Сегодня среди её клиентов такие корпорации, как Ford, Hyundai Motor, Panasonic, Robert Bosch GmbH, Acer и Lenovo.





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