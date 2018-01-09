Павильон вместо сквера: напротив цирка начали строить одноэтажное здание

Сейчас на площадке остались несколько деревьев

На площадке перед зданием на Челюскинцев, 50, через дорогу от новосибирского цирка, начали строить одноэтажное здание с парковкой.





Строительство на участке перед зданием ФГУП ПО «Инженерная геодезия» началось во время новогодних праздников. «Возле нашего здания была хорошая парковка на 12 мест, сквер и площадка под цветы. Сегодня мы пришли на работу и были очень удивлены: весь наш палисадник огорожен, там залит фундамент. Сегодня ни одного человека нет, а вчера было большое количество машин, заливали фундамент. Часть деревьев уже срубили», — рассказала сотрудница одной из организаций, находящихся в здании на Челюскинцев.





Ранее участок площадью 2441 кв. м находился в федеральной собственности, но в 2014 году он был сдан в аренду ООО «Лидер» территориальным управлением Росимущества для строительства административного здания.





Участок расположен через дорогу от цирка





В 2016 году мэрия изменила зонирование территории для организации сквера и отказала арендатору земли в выдаче разрешения на строительство. Компания «Лидер» обратилась в суд с требованием признать неправомерным постановление, изменившее статус земли. Суд поддержал позицию арендатора земли.







Судя по паспорту объекта, компания «Лидер» планирует построить одноэтажное общественное здание административного назначения. Площадь здания составит 616 кв. м, фасад будет наполовину застеклён. Строительство должно завершиться в четвёртом квартале 2018 года, генподрядчиком выступает компания «Новация».





Фундамент под будущее здание общественного назначения





«Будут парковочные места, вторая часть вне забора остаётся и облагораживается», — пояснили НГС.НОВОСТИ в компании-генподрядчике. Какие именно организации будут располагаться в здании, в «Новации» не знают.