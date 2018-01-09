Владельцы сгоревшей в Искитиме обувной фабрики попали под арест

Пожар на обувной фабрике произошёл утром 4 января

Сегодня, 9 января, Искитимский районный суд поместил под домашний арест троих владельцев обувной фабрики в посёлке Чернореченский — при пожаре на производстве погибли 10 человек.





В пресс-службе СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что в отношении трёх совладельцев предприятия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 27 дней. Имена арестованных в СК официально не раскрывают.





«Установлено, что в данных помещениях на протяжении не менее трёх лет было организовано производство и хранение изделий, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в СК. — Мы подтверждаем, что погибли семь граждан КНР, два гражданина Республики Киргизии и один гражданин Российской Федерации».







В ведомстве добавили, что в отношении совладельцев обувной фабрики возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).





Напомним, 4 января в посёлке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области ранним утром загорелась местная обувная фабрика. После трагедии Искитимская межрайонная прокуратура начала проверки работы трёх обувных фабрик на территории города и района.