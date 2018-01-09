На правом берегу Оби открыли новую набережную со смотровой площадкой

Компания «Береговое» получила разрешение на ввод части дома «Марсель» на берегу Оби в Октябрьском районе Новосибирска — вместе с квартирами в эксплуатацию сдали часть набережной со смотровой площадкой.







Смотровую площадку обустроили ещё осенью, но открыли после сдачи части дома





Площадка находится на нижнем уровне благоустройства территории комплекса. «Это бывший пирс завода "Большевик", — рассказал директор отдела маркетинга и продаж компании-застройщика Олег Зотов. — Здесь было деревоперерабатывающее производство, сюда лес приплывал. Мы подровняли площадку, огородили, выложили плиткой».







Раньше смотровая площадка была причалом завода «Большевик»





С площадки открывается вид на реку, острова и мосты — Октябрьский и Бугринский, вдоль дорожки к ней установлены лавочки. Уровнем выше находится спортивная зона комплекса с беговой и велодорожкой, на верхнем уровне расположены детские площадки.







Строительство комплекса должно завершиться в 2019 году. «Благоустройство последней очереди будет проходить в два этапа: летом 2018-го и в 2019-м, — отметил Олег Зотов. — Продолжится велосипедная дорожка, она закольцуется в конце, может, мы там ещё поставим площадку для игры в стритбол».







Полностью завершить прилегающую к дому набережную планируют в 2019 году





В новой части комплекса 448 квартир площадью от 24 до 116 кв. м стоимостью от 68 тысяч рублей за кв. м. По информации застройщика, порядка 90% квартир уже проданы.







Помимо ЗАО «Береговое», эту часть берега Оби осваивает компания «Сибакадемстрой». Год назад архитекторы застройщика представили проект набережной, которая протянется вдоль их микрорайона «Европейский Берег».