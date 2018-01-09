На правом берегу Оби открыли новую набережную со смотровой площадкой
Компания «Береговое» получила разрешение на ввод части дома «Марсель» на берегу Оби в Октябрьском районе Новосибирска — вместе с квартирами в эксплуатацию сдали часть набережной со смотровой площадкой.
Площадка находится на нижнем уровне благоустройства территории комплекса. «Это бывший пирс завода "Большевик", — рассказал директор отдела маркетинга и продаж компании-застройщика Олег Зотов. — Здесь было деревоперерабатывающее производство, сюда лес приплывал. Мы подровняли площадку, огородили, выложили плиткой».
С площадки открывается вид на реку, острова и мосты — Октябрьский и Бугринский, вдоль дорожки к ней установлены лавочки. Уровнем выше находится спортивная зона комплекса с беговой и велодорожкой, на верхнем уровне расположены детские площадки.
Строительство комплекса должно завершиться в 2019 году. «Благоустройство последней очереди будет проходить в два этапа: летом 2018-го и в 2019-м, — отметил Олег Зотов. — Продолжится велосипедная дорожка, она закольцуется в конце, может, мы там ещё поставим площадку для игры в стритбол».
В новой части комплекса 448 квартир площадью от 24 до 116 кв. м стоимостью от 68 тысяч рублей за кв. м. По информации застройщика, порядка 90% квартир уже проданы.
Помимо ЗАО «Береговое», эту часть берега Оби осваивает компания «Сибакадемстрой». Год назад архитекторы застройщика представили проект набережной, которая протянется вдоль их микрорайона «Европейский Берег».
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Лиза Пичугина
Фото Станислава Хоменюка