Суд закрыл дело о драке на площади Ленина: заступившийся за девушку Морковин заплатил 90 тысяч
Новосибирец Дмитрий Морковин избежал уголовного наказания за то, что минувшей весной заступился за девушку на площади Ленина.
Мировой судья 1-го судебного участка Центрального судебного района прекратил уголовное дело «в связи с примирением сторон». Об этом сегодня на предварительном слушании в суде ходатайствовал адвокат подсудимого, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.
Потерпевший по делу Павел Алин, с которым у Дмитрия произошёл конфликт, в свою очередь сообщил судье, что претензий к Морковину у него нет и тоже настаивает на примирении. Поддержала ходатайство и гособвинитель.
«Подсудимый заплатил потерпевшему 90 тысяч рублей, принёс свои извинения, характеризуется он положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался», — объяснила свою позицию Елена Сергеева.
Происшествие, из-за которого Морковин оказался на скамье подсудимых, произошло в мае 2017 года на площади Ленина. Новосибирец заметил, как двое нетрезвых мужчин пристают к девушке: он выскочил из машины и нокаутировал одного из хулиганов. После удара бизнесмен Павел Алин потерял сознание — очнулся он уже в больнице с черепно-мозговой травмой. Позже в деле появилась видеозапись, на которой видно, что первым на Морковина напал потерпевший.
Пока шло расследование уголовного дела, Павел Алин требовал с обвиняемого 750 тысяч рублей. В итоге Дмитрий заплатил Алину меньше.
Сначала следователи предъявляли Дмитрию Морковину обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но потом статью переквалифицировали на более мягкую — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Дмитрием Морковиным