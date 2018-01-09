Суд закрыл дело о драке на площади Ленина: заступившийся за девушку Морковин заплатил 90 тысяч

Дмитрий Морковин оказался на скамье подсудимых за конфликт на площади Ленина
Дмитрий Морковин оказался на скамье подсудимых за конфликт на площади Ленина

Новосибирец Дмитрий Морковин избежал уголовного наказания за то, что минувшей весной заступился за девушку на площади Ленина. 


Мировой судья 1-го судебного участка Центрального судебного района прекратил уголовное дело «в связи с примирением сторон». Об этом сегодня на предварительном слушании в суде ходатайствовал адвокат подсудимого, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева. 


Потерпевший по делу Павел Алин, с которым у Дмитрия произошёл конфликт, в свою очередь сообщил судье, что претензий к Морковину у него нет и тоже настаивает на примирении. Поддержала ходатайство и гособвинитель.


«Подсудимый заплатил потерпевшему 90 тысяч рублей, принёс свои извинения, характеризуется он положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался», — объяснила свою позицию Елена Сергеева.


Происшествие, из-за которого Морковин оказался на скамье подсудимых, произошло в мае 2017 года на площади Ленина. Новосибирец заметил, как двое нетрезвых мужчин пристают к девушке: он выскочил из машины и нокаутировал одного из хулиганов. После удара бизнесмен Павел Алин потерял сознание — очнулся он уже в больнице с черепно-мозговой травмой. Позже в деле появилась видеозапись, на которой видно, что первым на Морковина напал потерпевший


Пока шло расследование уголовного дела, Павел Алин требовал с обвиняемого 750 тысяч рублей. В итоге Дмитрий заплатил Алину меньше.


Сначала следователи предъявляли Дмитрию Морковину обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но потом статью переквалифицировали на более мягкую — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). 

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