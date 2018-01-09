Миллионы за тепло: «СИБЭКО» отчиталась о тратах на генераторы для левобережья Новосибирска
Руководство «СИБЭКО» рассказало о многомиллионных инвестициях в оборудование ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска.
«Модернизация турбоагрегата ТА-11 проводилась в рамках инвестиционной программы, это уже третья машина. которую мы закончили модернизировать. Она включает в себя не только повышение экономичности и надёжности, но и увеличение тепловой электрической мощности», — сообщил гендиректор «СИБЭКО» Руслан Власов. Инвестиции компании в проект составили 423 миллиона рублей.
В планах на будущее — модернизация котельных установок. За пять лет на реконструкцию этого оборудования планируется потратить около 7 миллиардов рублей. Работы будут проводиться «для повышения эффективности», объяснил глава предприятия.
Также во время встречи Руслан Власов прокомментировал возможную сделку по продаже акций предприятия компании «Кузбассэнерго», которая входит в состав «Сибирской генерирующей компании».
«Это абсолютно нормальные процессы. Когда есть эффективная компания, конечно, она привлекает к себе инвесторов. Такие процессы в Российской Федерации идут практически во всех отраслях, и энергетика — не исключение», — сообщил Власов.
По словам Руслана Власова, на потребителях сделка никак не отразится: «Для потребителей продажа или покупка — это процесс, как минимум, незаметный», — отметил глава компании.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова