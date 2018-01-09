Четыре машины столкнулись на Бердском шоссе за 5 минут: водители винят колею

Влетевший в отбойник Nissan Cefiro
Влетевший в отбойник Nissan Cefiro

Утром 9 января на Бердском шоссе в Новосибирске с разницей в несколько минут в ДТП попали четыре машины: очевидцы утверждают, что авария произошла из-за колеи на дороге.


Авария произошла между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой по направлению в сторону города около 10:00. Судя по фото и видео с места аварии, одну из машин отбросило на обочину, вторую стукнуло об отбойник и развернуло, третья и четвёртая машины также столкнулись около отбойника.


«Машина, которая оказалась в сугробе, попала в аварию первой. Потом занесло меня на Nissan Cefiro, и пока я думала, что делать, две другие машины не успели остановиться и тоже столкнулись, совсем недалеко от моей машины. Всё случилось в течение пяти минут, наверное», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» одна из попавших в аварию водителей.


Столкнувшиеся ВАЗ-2115 и Nissan Primera
Столкнувшиеся ВАЗ-2115 и Nissan Primera


Водитель «Ниссана» пояснила, что её занесло на колее. «Женщина из машины в сугробе сказала, что её тоже занесло в колее», — добавила водитель. Кроме того, один из очевидцев аварии подтвердил НГС.НОВОСТИ, что во втором и третьем ряду на Бердском шоссе достаточно глубокая колея.


Специалисты мобильного приложения «Автоспас» рассказали, что сначала на обочину в сугроб вылетела Toyota Corolla, после неё развернуло Nissan Cefiro, машина остановилась в левом ряду. «Следом за Nissan Cefiro ехали друг за другом ВАЗ-2115 и Nissan Primera. ВАЗ начинает тормозить, так как в его ряду стоит Nissan Cefiro, а Nissan Primera догнал ВАЗ», — говорят специалисты «Автоспаса».


После столкновения ВАЗ развернуло
После столкновения ВАЗ развернуло


Одни из последних аварий, в которых автомобилисты обвинили гололёд и колею, произошли в ноябре 2017 года на Ипподромской. Тогда на улице за ночь случилось семь аварий, в которых участвовали 13 машин.

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