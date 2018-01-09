Видео: пассажиры подтолкнули троллейбус на площади Кирова

Утром 9 января в Кировском районе Новосибирска очевидец заснял на видео, как несколько человек толкают троллейбус по площади Кирова.







«Из-за утреннего ДТП на площади Кирова пассажиры пытались подтолкнуть троллейбус, чтобы он мог продолжить движение по маршруту», — сообщает паблик «Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика.







На видеозаписи видно, что троллейбус пытаются сдвинуть с места шесть человек — пятеро подталкивают его сзади, а водитель со стороны передней двери. По словам очевидца, толкать общественный транспорт людям пришлось, чтобы помочь ему объехать место аварии: на дороге столкнулись «Тойота» и «Сузуки».











В итоге пассажирам удалось сдвинуть троллейбус. Но пока они его толкали, участники ДТП решили разъехаться, и троллейбус смог продолжить движение по маршруту, уточнили в «Автоспасе».







По словам очевидца, видео он снял в 8:50, но на номер троллейбуса внимания не обратил.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать этот случай.





