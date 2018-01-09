Видео: пассажиры подтолкнули троллейбус на площади Кирова

Утром 9 января в Кировском районе Новосибирска очевидец заснял на видео, как несколько человек толкают троллейбус по площади Кирова.


«Из-за утреннего ДТП на площади Кирова пассажиры пытались подтолкнуть троллейбус, чтобы он мог продолжить движение по маршруту», — сообщает паблик «Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика.


На видеозаписи видно, что троллейбус пытаются сдвинуть с места шесть человек — пятеро подталкивают его сзади, а водитель со стороны передней двери. По словам очевидца, толкать общественный транспорт людям пришлось, чтобы помочь ему объехать место аварии: на дороге столкнулись «Тойота» и «Сузуки».



В итоге пассажирам удалось сдвинуть троллейбус. Но пока они его толкали, участники ДТП решили разъехаться, и троллейбус смог продолжить движение по маршруту, уточнили в «Автоспасе».


По словам очевидца, видео он снял в 8:50, но на номер троллейбуса внимания не обратил.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать этот случай.


В похожую ситуацию весной 2016 года попал троллейбус № 10 (Дом Ленина — Сад им. Дзержинского). На Октябрьской магистрали водитель сильно отклонилась от контактной сети, у троллейбуса отошли «рога», и он перекрыл движение на улице. Из-за этого пассажирам следующего троллейбуса пришлось его подтолкнуть, после чего токоприёмники встали на место.

Прочтений: 6481
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено