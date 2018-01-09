Прокуроры устроили сплошные проверки обувных фабрик после смертельного пожара в Искитиме
После страшного пожара в посёлке Чернореченский, в котором погибло 10 человек, Искитимская межрайонная прокуратура проверяет работу трёх обувных фабрик на территории города и района.
«Уже проведены обследование производственных объектов и мест проживания работников (граждан Китайской Народной Республики), оценка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве пояснили, что 7 января работники прокуратуры вместе со специалистами инспекции труда, МЧС и полицией посетили фабрики ООО «Искитим-Обувь» и ООО «ЭнергоСтрой» в Искитиме, а также фабрику «ЭнергоСтрой» в посёлке Чернореченский.
Итоги проверки будут озвучены позже.
Напомним, 4 января в посёлке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области ранним утром загорелась местная обувная фабрика. По предварительным данным, в пожаре погибло десять человек.
По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Алёна Истомина
Фото: 54.mchs.gov.ru