Сибирячка попала под колёса своей Toyota после аварии на шоссе

Вечером 8 января в Новосибирском районе Toyota Harrier сбила собственного водителя после того, как в неё врезался другой автомобиль.





«У пострадавшей ушибы тазобедренного сустава и левого плеча», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.





Авария произошла в 21:50 на 5-м км Краснояровского шоссе





Как рассказали в Госавтоинспекции, 64-летний водитель Toyota Funcargo ехал со стороны Новосибирска к посёлку Красный Яр и столкнулся со стоящей на обочине Toyota Harrier. После этого Toyota Harrier наехала на собственного водителя, которая стояла рядом с машиной. 44-летнюю пострадавшую увезли в больницу.







Водитель Toyota Funcargo пояснил автоинспекторам, что не справился с управлением. По словам мужчины, перед тем как врезаться в стоящую машину, он ехал со скоростью 60 км/ч. Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП — 36 лет, добавили в Госавтоинспекции.





В случившемся разбираются полицейские





Прошлой весной похожая авария произошла в Новосибирске на Бориса Богаткова: Nissan въехал в BMW, а затем протащил вышедшего из него водителя ещё две остановки.