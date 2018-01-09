Синоптики рассказали о ближайшем похолодании до –21 градуса


Дневные морозы вернутся в область через два дня
Дневные морозы вернутся в область через два дня

Синоптики дали прогноз на три дня — в Новосибирской области будет дуть порывистый ветер, а через некоторое время похолодает до –21 градуса.


«В предварительном прогнозе мы рассчитываем на движение циклоничности из районов Среднего Урала в восточном направлении, поэтому погода будет меняться на более облачную с осадками, снегопадами, метелями, порывистыми ветрами. Сила ветра в порывах может достигать от 17 до 22 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температурный фон будет повыше, чем в зимние каникулы: примерно в интервале от –10 до –17 градусов, местами до –20…–23 градусов в ночные часы. Дневные температуры 10–11 января от –2 до –7 градусов, местами до –13 градусов мороза.


«12-го числа с прохождением холодного атмосферного фронта мы ждём понижение температуры дневной до –10…–15 градусов, по северо-западу до –21 градуса», — добавил пресс-секретарь. 


Морозы пришли в Новосибирскую область в новогоднюю ночь и задержались на все праздники. Вчера в Новосибирске была температура –15…–17 градусов. Сегодня, 9 января, днём по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, будет –10...–12 градусов.

Прочтений: 19794
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено