Синоптики рассказали о ближайшем похолодании до –21 градуса
Синоптики дали прогноз на три дня — в Новосибирской области будет дуть порывистый ветер, а через некоторое время похолодает до –21 градуса.
«В предварительном прогнозе мы рассчитываем на движение циклоничности из районов Среднего Урала в восточном направлении, поэтому погода будет меняться на более облачную с осадками, снегопадами, метелями, порывистыми ветрами. Сила ветра в порывах может достигать от 17 до 22 м/с», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Температурный фон будет повыше, чем в зимние каникулы: примерно в интервале от –10 до –17 градусов, местами до –20…–23 градусов в ночные часы. Дневные температуры 10–11 января от –2 до –7 градусов, местами до –13 градусов мороза.
«12-го числа с прохождением холодного атмосферного фронта мы ждём понижение температуры дневной до –10…–15 градусов, по северо-западу до –21 градуса», — добавил пресс-секретарь.
Морозы пришли в Новосибирскую область в новогоднюю ночь и задержались на все праздники. Вчера в Новосибирске была температура –15…–17 градусов. Сегодня, 9 января, днём по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, будет –10...–12 градусов.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой