Вратарь «Сибири» пропустил лучший гол недели в КХЛ

«Ворота ["Сибири"] до 43-й минуты защищал Алексей Красиков, потом его заменил Александр Салак», — отмечали в пресс-службе новосибирского клуба. К этому времени счёт был 5:3 в пользу «Куньлуня». Окончательный счёт в матче был 7:4 — победила китайская команда .

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Елена Громкова

Фото и скриншот video.khl.ru