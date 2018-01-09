Вратарь «Сибири» пропустил лучший гол недели в КХЛ


Гол, который в начале игры пропустил Алексей Красиков, стал лучшим в КХЛ за неделю
Гол, который в начале игры пропустил Алексей Красиков, стал лучшим в КХЛ за неделю

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших голов за предыдущую игровую неделю — первое место в топ-5 занял гол в ворота «Сибири».


Автором гола стал нападающий китайской команды «Куньлунь Ред Стар» Андрей Костицын. Матч прошёл 7 января в Пекине. 


Костицын забросил шайбу в ворота Алексея Красикова на 4-й минуте игры — форвард открыл счёт, когда его команда играла в большинстве.


«Ворота ["Сибири"] до 43-й минуты защищал Алексей Красиков, потом его заменил Александр Салак», — отмечали в пресс-службе новосибирского клуба. К этому времени счёт был 5:3 в пользу «Куньлуня». Окончательный счёт в матче был 7:4 — победила китайская команда.



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