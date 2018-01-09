«Как этого не хватало»: новосибирцы попали в пробки в первый рабочий день после праздников
Утром 9 января уровень пробок в Новосибирске составил 5 баллов — сложная обстановка была в районе площади Труда и в районе развязки Бугринского моста.
Несмотря на то, что пробки в городе сегодня утром оказались ниже, чем перед Новым годом, водители по-прежнему выражают недовольство дорожной обстановкой. Свои замечания они оставляют на сервисе Яндекс.Пробки.
«Как этого не хватало», — пишет человек, застрявший в пробке возле площади Труда.
«Наконец-то пробки», — восклицает водитель на Большевистской.
«Здравствуйте, я Большевичка, я скучала по вам! Никуда вас не отпущу, родные», — оставил сообщение другой водитель рядом с развязкой Бугринского моста.
Обстановку на дорогах также осложняют аварии. Например, ДТП произошло на развязке площади инженера Будагова, а также на перекрёстке Волочаевской и проспекта Дзержинского.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте
их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою
новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте»
Елена Громкова
Фото Александра Коротченко
Скриншот yandex.ru/maps