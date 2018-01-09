«Как этого не хватало»: новосибирцы попали в пробки в первый рабочий день после праздников





Сегодня утром пробки в Новосибирске были 5 баллов. Фото из архива НГС

Утром 9 января уровень пробок в Новосибирске составил 5 баллов — сложная обстановка была в районе площади Труда и в районе развязки Бугринского моста.





Несмотря на то, что пробки в городе сегодня утром оказались ниже, чем перед Новым годом, водители по-прежнему выражают недовольство дорожной обстановкой. Свои замечания они оставляют на сервисе Яндекс.Пробки.





«Как этого не хватало», — пишет человек, застрявший в пробке возле площади Труда.







«Наконец-то пробки», — восклицает водитель на Большевистской.







«Здравствуйте, я Большевичка, я скучала по вам! Никуда вас не отпущу, родные», — оставил сообщение другой водитель рядом с развязкой Бугринского моста.







Обстановку на дорогах также осложняют аварии. Например, ДТП произошло на развязке площади инженера Будагова, а также на перекрёстке Волочаевской и проспекта Дзержинского.















