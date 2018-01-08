В северной стране доля электромобилей достигла 39%





В Норвегии в 2017 году доля электрокаров на рынке составила 39%, сообщает агенство Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА). В это число не входят гибриды, с ними доля автомобилей с электротягой на рынке составляет 52%.





«Впервые у нас бензиновые и дизельные автомобили занимают долю рынка ниже 50 процентов. Смена тенденции прошла быстрее, чем мы думали», — сказал Reuters глава Норвежской дорожной федерации Оейвинд Солберг Торсен.





Причины такой ситуации на авторынке Норвегии кроются в налоговых льготах на электрокары, в отсутствии ряда дорожных сборов, в возможности бесплатно парковаться и заряжать автомобиль. Норвегия самая развитая страна в мире в сфере распространения электрокаров, ближайший конкурент — Нидерланды, где доля электромобилей на рынке составляет 6,4%.



