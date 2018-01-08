В северной стране доля электромобилей достигла 39%


В северной стране доля электромобилей достигла 39%

В Норвегии в 2017 году доля электрокаров на рынке составила 39%, сообщает агенство Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА). В это число не входят гибриды, с ними доля автомобилей с электротягой на рынке составляет 52%.


«Впервые у нас бензиновые и дизельные автомобили занимают долю рынка ниже 50 процентов. Смена тенденции прошла быстрее, чем мы думали», — сказал Reuters глава Норвежской дорожной федерации Оейвинд Солберг Торсен.


Причины такой ситуации на авторынке Норвегии кроются в налоговых льготах на электрокары, в отсутствии ряда дорожных сборов, в возможности бесплатно парковаться и заряжать автомобиль. Норвегия самая развитая страна в мире в сфере распространения электрокаров, ближайший конкурент — Нидерланды, где доля электромобилей на рынке составляет 6,4%.


В Новосибирск, схожий по климату с Норвегией, официально электрокары ни одним производителем не поставляются. На вторичном рынке, по данным сервисов Auto.ru и Drom.ru, на текущий момент представлено пять электрокаров, и все они — Nissan Leaf, стоимостью 470 000 — 830 000 рублей. А вот в сегменте гибридов выбор существенно шире — порядка 200 машин. В основном это модели Lexus RX и Toyota Prius.

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