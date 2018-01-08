«Нелюбовь» уступила «Золотой глобус» немецкому фильму о теракте
Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не сумела получить премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Стать победительницей ленте помешала немецкая драма «На пределе».
Работа режиссера Фатиха Акина рассказывает о судьбе женщины по имени Катя, которая из-за теракта потеряла мужа и сына. Так и не оправившись от горя, героиня решает отомстить тем, кто лишил её семьи.
Помимо «Нелюбви» и «На пределе», за статуэтку боролась режиссерская работа Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», шведская драма «Квадрат» и чилийская картина «Фантастическая женщина».
«Нелюбовь» Звягинцева — одна из самых титулованных российских лент последних лет. История о ребенке, который оказался ненужен собственным родителям, уже была номинирована на премию «Оскар».
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск