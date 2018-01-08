Водитель Toyota Camry дважды за полчаса попал в ДТП
Череда неприятных событий приключилась сегодня с водителем автомобиля Toyota Camry. Мужчина дважды попал в ДТП.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Camry двигалась по улице Воинская со стороны Никитина.
«Водитель начал поворачивать во двор дома №59, его выбросило из колеи, от чего он врезался в столб и кирпичный забор», — рассказывают аваркомы.
Вторая авария произошла спустя полчаса после первой.
«Водитель Toyota пообщался с хозяином дома, через полчаса начал отъезжать от дома, с выездом на Воинскую и зацепил Kia Sportage», — уточняет «Автоспас».
Далеко не все ДТП заканчиваются благополучно для водителей. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о столкновении Toyota Vitz и Lexus RX300. По данным аваркомов, водитель Toyota проехала на красный сингла светофора.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск