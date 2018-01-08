Водитель Toyota Camry дважды за полчаса попал в ДТП

Вторая авария случилась спустя полчаса после первой

Череда неприятных событий приключилась сегодня с водителем автомобиля Toyota Camry. Мужчина дважды попал в ДТП.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Camry двигалась по улице Воинская со стороны Никитина.







«Водитель начал поворачивать во двор дома №59, его выбросило из колеи, от чего он врезался в столб и кирпичный забор», — рассказывают аваркомы.







Вторая авария произошла спустя полчаса после первой.







«Водитель Toyota пообщался с хозяином дома, через полчаса начал отъезжать от дома, с выездом на Воинскую и зацепил Kia Sportage», — уточняет «Автоспас».







Далеко не все ДТП заканчиваются благополучно для водителей. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о столкновении Toyota Vitz и Lexus RX300. По данным аваркомов, водитель Toyota проехала на красный сингла светофора.

