Водитель Toyota Camry дважды за полчаса попал в ДТП

Вторая авария случилась спустя полчаса после первой 
Вторая авария случилась спустя полчаса после первой 

 Череда неприятных событий приключилась сегодня с водителем автомобиля Toyota Camry. Мужчина дважды попал в ДТП.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Camry двигалась по улице Воинская со стороны Никитина.


«Водитель начал поворачивать во двор дома №59, его выбросило из колеи, от чего он врезался в столб и кирпичный забор», — рассказывают аваркомы.


Вторая авария произошла спустя полчаса после первой.


«Водитель Toyota пообщался с хозяином дома, через полчаса начал отъезжать от дома, с выездом на Воинскую и зацепил Kia Sportage», — уточняет «Автоспас».


Далеко не все ДТП заканчиваются благополучно для водителей. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о столкновении Toyota Vitz и Lexus RX300. По данным аваркомов, водитель Toyota проехала на красный сингла светофора.

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