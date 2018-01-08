Водитель «Тойоты» выехала на красный свет и попала в ДТП с «Лексусом»
Сегодня днём в столкновении сошлись автомобили Toyota Vitz и Lexus RX300.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota двигалась по улице Фрунзе со стороны Каменской. Lexus двигался по улице Семьи Шамшиных со стороны Орджоникидзе.
«[Водитель Toyota Vitz] не заметила, что выехала на перекресток с Семьи Шамшиных на красный сигнал светофора и получила из-за этого удар в правую бочину от Lexus RX300», — рассказывают аваркомы.
В результате ДТП женщина получила несколько ран на лице от разбившегося стекла, но от госпитализации отказалась, уточняет «Автоспас».
Ранее НГС.НОВОСТИ писали о лобовом столкновении автомобилей «Лада Гранта» и Mazda 6. ДТП произошло в Пашино, на перекрестке улиц Магистральная и Турухановская.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск