Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» обыграл «СКА-Нефтяник»

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).



Сергей Жигальцев

Фото на превью vk.com/bandyrus