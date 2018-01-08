Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» обыграл «СКА-Нефтяник»
Сегодня в рамках домашнего матча чемпионата России по хоккею с мячом «Сибсельмаш» нанес поражение команде «СКА-Нефтяник».
Матч завершился счетом 3:2 в пользу новосибирских хоккеистов. По мячу забили Павел Анисимов, Руан Испилиев и Артем Вшивков.
В настоящий момент «Сибсельмаш» занимает восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России по хоккею с мячом.
Это не первая победа «Сибсельмаша» за последнее время. В конце декабря новосибирские спортсмены взяли верх над клубом «Динамо» (Казань).
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Сергей Жигальцев
Фото на превью vk.com/bandyrus