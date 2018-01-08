Mazda и «Лада» устроили жёсткое лобовое ДТП в Пашино: один водитель не заметил другого
Днём 8 января Mazda 6 и «Лада Гранта» столкнулись на перекрёстке в Пашино: у обеих машин сильно разбиты передние части.
Лобовое столкновение случилось на перекрёстке улиц Магистральная и Турухановская.
«Водитель "Лады" ехал по Магистральной в сторону Северного объезда, водитель "Мазды" — по Турухановской и поворачивал налево. Автомобили столкнулись лоб в лоб — водитель иномарки пояснил, что не заметил "Ладу"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Судя по фото с места происшествия, у обеих машин очень сильно разбиты передние части. В аварии никто не пострадал.
Одно из последних лобовых столкновений случилось 30 декабря: водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу на Немировича-Данченко и столкнулся с Hyundai IX35. Очевидцы происшествия сообщали, что водитель «Мазды» получил несколько переломов.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus