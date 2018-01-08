В Новосибирске выбрали лучшие снежные скульптуры: призы уедут в Монголию и Киргизию

В Новосибирске определили победителей традиционного фестиваля снежной скульптуры: в этом году награды уедут в Монголию, Киргизию и Петрозаводск.


В этом году место проведения фестиваля изменилось — скульптуры стоят за зданием Краеведческого музея
В этом году место проведения фестиваля изменилось — скульптуры стоят за зданием Краеведческого музея


В этом году в фестивале приняли участие 15 команд из четырёх стран мира. Новосибирцам удалось получить только приз мэра, комиссия экспертов отдала главные награды мастерам из-за рубежа.


Слева — работа новосибирских скульпторов «Трамвайная сила», которая не получила никаких призов
Слева — работа новосибирских скульпторов «Трамвайная сила», которая не получила никаких призов


Фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске уже 18-й раз, и в этом году его темой была выбрана история Новосибирска. Работу над своими произведениями скульпторы начали 4 января, и последние штрихи некоторые из участников наносили вплоть до официальной церемонии подведения итогов.


Работы детских команд
Работы детских команд


Снежные скульптуры сооружены в проходе за зданием Краеведческого музея. В первом ряду выставлены работы взрослых мастеров, а за ними на небольшом пятачке — работы детских коллективов.


Команда Монголии, занявшая первое место
Команда Монголии, занявшая первое место


Победителей в детском зачёте не объявляли — все команды получили почётные грамоты. Среди взрослых участников первое, второе и третье места заняли коллективы из Монголии, Киргизии и команда из Петрозаводска и Ижевска.


Новосибирская команда получает приз мэра
Новосибирская команда получает приз мэра


Единственный приз, который получили новосибирцы, — кубок мэра. Как признался сам глава города Анатолий Локоть, он «не мог не поддержать своих».


По правилам конкурса организаторы предоставляли каждому участнику снежный блок высотой 3 метра, а также простые инструменты для работы: скребки и лопаты. Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы для украшения было запрещено.


Работа монгольской команды «Начало», занявшая первое место
Работа монгольской команды «Начало», занявшая первое место


Занявшая первое место скульптура монгольской команды под названием «Начало» изображает семью оленей. В чем состоял их творческий замысел, монгольские мастера при вручении не объяснили, но, судя по всему, они хотели изобразить жителей этих мест до того, как сюда пришли люди в принципе.


«Пожелания городу Новосибирску» (Киргизия)
«Пожелания городу Новосибирску» (Киргизия)


Киргизская команда изваяла элегантную композицию с многозначительным названием «Пожелания городу Новосибирску».


«Наследие» (Петрозаводск и Ижевск)

Занявший третье место дуэт скульпторов из Петрозаводска и Ижевска изобразил старца с бородой, над головой которого возвышаются храм и, судя по всему, условно изображенные современные постройки. В отличие от большинства скульптур, которые по сути являются односторонними, эта работа содержит немало элементов и сзади.


«Новосибирск — вектор мечты» (Новосибирск)
«Новосибирск — вектор мечты» (Новосибирск)


Отмеченная мэром скульптура «Новосибирск — вектор мечты» представляет собой рвущееся куда-то вверх нагромождение разных символов города — от паровоза и моста, до венчающего композицию самолета Су-34.


«Белая грация» (Горно-Алтайск)
«Белая грация» (Горно-Алтайск)


Скульптуры будут стоять в Первомайском сквере до конца января, но посмотреть работы лучше не дожидаясь конца месяца. Снег — материал недолговечный.


«Тайна рождения» (Монголия — Россия)
«Тайна рождения» (Монголия — Россия)


В прошлом году все три первые места на фестивале так же забрали резчики по снегу из других городов, а лучшей была признана работа мастеров из Братска.

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