В Новосибирске выбрали лучшие снежные скульптуры: призы уедут в Монголию и Киргизию
В Новосибирске определили победителей традиционного фестиваля снежной скульптуры: в этом году награды уедут в Монголию, Киргизию и Петрозаводск.
В этом году в фестивале приняли участие 15 команд из четырёх стран мира. Новосибирцам удалось получить только приз мэра, комиссия экспертов отдала главные награды мастерам из-за рубежа.
Фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске уже 18-й раз, и в этом году его темой была выбрана история Новосибирска. Работу над своими произведениями скульпторы начали 4 января, и последние штрихи некоторые из участников наносили вплоть до официальной церемонии подведения итогов.
Снежные скульптуры сооружены в проходе за зданием Краеведческого музея. В первом ряду выставлены работы взрослых мастеров, а за ними на небольшом пятачке — работы детских коллективов.
Победителей в детском зачёте не объявляли — все команды получили почётные грамоты. Среди взрослых участников первое, второе и третье места заняли коллективы из Монголии, Киргизии и команда из Петрозаводска и Ижевска.
Единственный приз, который получили новосибирцы, — кубок мэра. Как признался сам глава города Анатолий Локоть, он «не мог не поддержать своих».
По правилам конкурса организаторы предоставляли каждому участнику снежный блок высотой 3 метра, а также простые инструменты для работы: скребки и лопаты. Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы для украшения было запрещено.
Занявшая первое место скульптура монгольской команды под названием «Начало» изображает семью оленей. В чем состоял их творческий замысел, монгольские мастера при вручении не объяснили, но, судя по всему, они хотели изобразить жителей этих мест до того, как сюда пришли люди в принципе.
Киргизская команда изваяла элегантную композицию с многозначительным названием «Пожелания городу Новосибирску».
Занявший третье место дуэт скульпторов из Петрозаводска и Ижевска изобразил старца с бородой, над головой которого возвышаются храм и, судя по всему, условно изображенные современные постройки. В отличие от большинства скульптур, которые по сути являются односторонними, эта работа содержит немало элементов и сзади.
Отмеченная мэром скульптура «Новосибирск — вектор мечты» представляет собой рвущееся куда-то вверх нагромождение разных символов города — от паровоза и моста, до венчающего композицию самолета Су-34.
Скульптуры будут стоять в Первомайском сквере до конца января, но посмотреть работы лучше не дожидаясь конца месяца. Снег — материал недолговечный.
В прошлом году все три первые места на фестивале так же забрали резчики по снегу из других городов, а лучшей была признана работа мастеров из Братска.
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Стас Соколов
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