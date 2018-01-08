Завтра в Новосибирске ослабнут морозы: днём будет –10 градусов
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, что завтра днём в Новосибирске потеплеет до –10 градусов.
По данным синоптиков, ночью 9 января в Новосибирске будет –18…–20 градусов, а днём ожидается небольшой снег и ослабление морозов — температура поднимется до –10…–12 градусов. Ветер будет южный со скоростью до 10 м/с.
«В области будет переменная облачность, ночью без осадков, днём в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Местами изморозь, дым, дымки. На дорогах гололедица», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В целом по Новосибирской области морозы также ослабнут: ночные температуры будут –16…–21, местами до –27, а днём ожидается –8…–13 градусов.
Морозы пришли в Новосибирскую область в новогоднюю ночь и задержались на все праздники. Сегодня днём в Новосибирске, по данным синоптиков, температура –15…–17 градусов.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова