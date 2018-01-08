«Гуси в городе»: пивоварня и ресторан из Академгородка откроют филиал на площади Маркса
Владельцы ресторана и пивоварни «Гуси» в новосибирском Технопарке собираются открыть бар на площади Маркса.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ директор «Гусей» Сергей Цуркан, заведение разместится в здании гостиницы «Миротель» со стороны ГУМа. В заведении с рабочим названием «Гуси в городе» будет продаваться только пиво собственной пивоварни «Гусей» и должна быть «добротная кухня», обещает Цуркан.
Срок открытия «Гусей» на Маркса, впрочем, Сергей Цуркан пока назвать затруднился, сообщив, что сейчас внимание сосредоточено на открытии в этом же здании другого заведения, тоже пивной тематики, но не имеющего прямого отношения к «Гусям». Это бар и магазин «Барбара ждёт», который расположится со стороны улицы Ватутина. По словам Сергея Цуркана, это отдельный проект, в котором он уже выступает в качестве одного из владельцев.
«Хотим сделать площадку-клуб, чтобы фестивалить круглый год, а не один раз (на фестивале крафтового пива — НГС.НОВОСТИ)», — пояснил создатель «Барбары». По его словам, это будет небольшой бар с хорошим ассортиментом пива и закусками.
«Поскольку там будет два заведения в одном месте, мы их разделяем по форматам. В "Барбаре" практически не будет пива "Гуси" и почти нет еды», — пояснил Сергей Цуркан. Открыть «Барбара ждёт» владельцы планируют во второй половине января.
Ресторан и пивоварня Gusi начала работать на первом этаже здания Технопарка в 2015 году. Гостиница «Миротель» приняла первых постояльцев в конце 2016 года (официально открыта в начале 2017 года). В ней уже работает несколько заведений общественного питания: ресторан «Аджикинежаль», пиццерия и винный бар Dravamuka. В декабре прошлого года к ним присоединилась кофейня Blackwood coffee.
Сама по себе площадь Карла Маркса уже достаточно хорошо освоена рестораторами. В зоне пятиминутной шаговой доступности от «Барбары» и «Гусей» здесь работают два бара «Шашлыкоff», бар Schulz и ресторан «Beerman&Пицца».
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Стас Соколов
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