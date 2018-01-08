Две иномарки сгорели на парковке возле Центрального рынка

Дым от горящих машин у Центрального рынка

Две иномарки сгорели днём 8 января напротив Центрального рынка в Новосибирске.







Пожар начался около 11:10, сообщают очевидцы.







«Видела, что машина долго горела, что-то там взрывалось, огонь очень сильный был. Зацепило две соседние машины, но у них не такие сильные повреждения», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» одна из очевидиц.







В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о горящих машинах на улице Мичурина поступило спасателям в 11:34.







«Через 7 минут спасатели прибыли на место, горели два автомобиля, существовала угроза соседним машинам. Спасатели локализовали пожар и полностью потушили его в 12:06», — рассказали в пресс-службе МЧС.











Всего при пожаре на парковке перед Центральным рынком пострадали четыре машины: полностью сгорела Suzuki Escudo, моторный отсек и салон выгорели у Mazda Demio, а у Toyota RAV 4 и ВАЗ-2101 оплавились зеркала и краска.







Один из страшных пожаров случился в Новосибирской области 4 января. В посёлке Чернореченский Искитимского районе сгорела местная обувная фабрика. Огонь тушили 98 человек и 29 единиц техники. По предварительным данным, на пожаре погибло десять человек. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Новосибирской области лично возглавить расследование.

