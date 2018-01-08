«Люди спят на полу»: рейс до столицы Таиланда задержали в Толмачёво на девять часов

Пассажиры должны были лететь в Бангкок рейсом S7

Пассажиры рейса Новосибирск – Бангкок авиакомпании S7 уже девять часов не могут вылететь из Толмачёво.







«Все пассажиры прошли регистрацию, и внезапно объявили об отмене рейса. Все здесь сидят с детьми, люди спят на полу, на кушетках. Предложили гостиницу, но далеко от аэропорта: на Блюхера, Котовского, смысла ехать туда не было, поэтому половина пассажиров осталась здесь ночевать на лежаках. Почему переносится рейс, нам пока никак не комментировали», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из пассажиров, Илья Иванович.







Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс авиакомпании S7 в Бангкок должен был вылететь 8 января в 2:35, но сначала его задержали до 10:40, а потом до 11:20. В итоге в 11:30 пассажиров пригласили на посадку в самолёт.







Пассажиры рейса ждут вылета в терминале Б





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать причины задержки рейса.





Дополнение: В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что вылет рейса был задержан из-за технической неисправности самолёта.





«В ходе предполётного осмотра авиатехники высказали свои претензии, поэтому вылет был задержан. Пассажиры были обеспечены напитками, питанием, никаких жалоб от пассажиров к нам не поступало. В 12 часов по местному времени авиакомпания отправила 166 пассажиров к месту назначения резервным бортом», — рассказали в транспортной прокуратуре.







В ноябре о задержке вылета НГС.НОВОСТИ сообщали пассажиры чартерного рейса авиакомпании Azur Air в Таиланд. Тогда причиной 10-часовой задержки оказалась техническая неисправность самолёта.