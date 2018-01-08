Спасатели вытащили годовалую девочку, запертую в заведённой машине
Вечером 7 января в Дзержинском районе Новосибирска в заведённой машине осталась годовалая девочка — её мать вызвала спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Оперативному дежурному МАСС взволнованная мама девочки позвонила в 18:57.
«Женщина захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на АЗС, расположенной на улице Доватора, а ключи оставила в замке зажигания. Но, самое главное, в машине находится годовалая дочь женщины», — рассказали спасатели в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Приехавшие на место происшествия спасатели успокоили маму девочки, быстро открыли переднюю дверь иномарки и передали ребёнка матери. Процесс открытия дверей спасатели снимали на видео — на нём видно, что специалисты просунули в разъём между корпусом машины и дверью длинную металлическую палку с крюком на конце и открыли дверь изнутри. Весь процесс спасения девочки занял не больше двух минут.
Несколько похожих случаев в Новосибирске произошли в ноябре: тогда в заведённой иномарке в Октябрьском районе оказалась заперта трёхлетняя девочка, а в Октябрьском районе мама годовалой девочки случайно захлопнула дверь машины, в которой была её дочь.
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Ксения Евдокимова
Скриншот с видео vk.com/mass54