Спасатели вытащили годовалую девочку, запертую в заведённой машине

Девочка оказалась заперта в машине на АЗС на улице Доватора
Девочка оказалась заперта в машине на АЗС на улице Доватора

Вечером 7 января в Дзержинском районе Новосибирска в заведённой машине осталась годовалая девочка — её мать вызвала спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.


Оперативному дежурному МАСС взволнованная мама девочки позвонила в 18:57.


«Женщина захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на АЗС, расположенной на улице Доватора, а ключи оставила в замке зажигания. Но, самое главное, в машине находится годовалая дочь женщины», — рассказали спасатели в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».


Приехавшие на место происшествия спасатели успокоили маму девочки, быстро открыли переднюю дверь иномарки и передали ребёнка матери. Процесс открытия дверей спасатели снимали на видео — на нём видно, что специалисты просунули в разъём между корпусом машины и дверью длинную металлическую палку с крюком на конце и открыли дверь изнутри. Весь процесс спасения девочки занял не больше двух минут.


Несколько похожих случаев в Новосибирске произошли в ноябре: тогда в заведённой иномарке в Октябрьском районе оказалась заперта трёхлетняя девочка, а в Октябрьском районе мама годовалой девочки случайно захлопнула дверь машины, в которой была её дочь.

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