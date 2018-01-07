«Если не выиграю, не расстроюсь»: новосибирская студентка спела в эфире популярного телешоу

Зрительское голосование продлится до 23:59 8 января
Зрительское голосование продлится до 23:59 8 января

Новосибирская вокалистка Екатерина Филатова выступила в полуфинале телевизионного шоу «Новая звезда»: судьи не пропустили девушку в финал, но она надеется стать победительницей по версии телезрителей.


«Я считаю, что у каждого из полуфиналистов есть большой шанс стать победителем, потому что то, что мы сделали, вообще мало кто делает. Сколько у нас было репетиций, сколько всего мы прошли с этими песнями, которые нам дали [разучить для полуфинала]! Поскольку песни авторские и их ещё никто не слышал, их нужно было делать очень круто. И если я не выиграю, я не расстроюсь, потому что мне только 16 лет, у меня ещё всё впереди. Это, наоборот, станет для меня стимулом ещё больше работать, чтобы в следующий раз точно выиграть», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ участница третьего сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» Екатерина Филатова.


Очередной выпуск шоу вышел в эфир телеканала «Звезда» поздно вечером 6 января. Его участниками стали 15 полуфиналистов, в том числе Екатерина Филатова, представляющая на конкурсе Новосибирскую область. Она вышла на сцену с песней «Не такая» Александра Каменского.



Посмотрев выступления участников, члены жюри пропустили в финал лишь шестерых. Ещё столько же конкурсантов осталось в проекте по итогам первого полуфинала, который вышел в эфир днём ранее. Студентка педагогического колледжа Екатерина Филатова в число финалистов не попала. 


«Мне не хватило твоей свободы. Я почувствовал зажатость какую-то внутреннюю, отсюда и скованность в движениях, и песня получилась немножко в рамках определённых: не было развития. Хотя диапазон, конечно, великолепный», — пояснил после выступления Екатерины один из членов жюри, телеведущий и актёр Юрий Николаев.


По словам Екатерины Филатовой, попробовать свои силы в вокальном конкурсе «Новая звезда» она решила в начале 2017 года, когда в Новосибирске проходил кастинг телепроекта. До этого девушка уже не раз участвовала в городских вокальных конкурсах и даже завоёвывала гран-при.


«Я занимаюсь вокалом очень давно – с самого детства, когда мама отдала меня в музыкальную школу. Сначала я играла на скрипке и фортепиано, а потом меня в хоре заметила педагог [по вокалу] и забрала меня к себе: сказала, что мне нужно петь», — рассказывает Екатерина.


На региональном кастинге «Новой звезды» девушка спела три песни и в итоге стала единственной конкурсанткой, которой доверили представлять Новосибирскую область в третьем сезоне шоу. Её соперниками по телепроекту стали 84 вокалиста – по одному от каждого региона России. На первом этапе телевизионного конкурса Екатерина исполнила одну из тех песен, что пела на кастинге, – Goomba Boomba перуанской певицы Имы Сумак. В полуфиналах, в которые пробились 30 конкурсантов, задача заметно усложнилась: участникам нужно было исполнить новые композиции, которые им дали организаторы.


Предполагается, что в итоге в шоу будет два победителя – тот, которого выберет жюри, и тот, который определится в результате SMS-голосования, пояснила Екатерина Филатова. Телезрители могут выбрать своего фаворита из числа полуфиналистов, в том числе тех, кто не попал в финал. 


Зрительское голосование продлится до 23:59 8 января. Каждое SMS-сообщение обойдётся отправителю в 35 рублей. Собранные деньги организаторы шоу обещают передать в благотворительный фонд Константина Хабенского.


В 2017 году ещё одна представительница Новосибирска — танцовщица Юлианна Кобцева — попала в число участников шоу «Танцы» на телеканале ТНТ, но не выдержала конкуренции и выбыла из проекта.

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