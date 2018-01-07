Хоккей: «Сибирь» потерпела обидное поражение в Китае

Сегодня, 7 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл пекинскому «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче чемпионата КХЛ.


Встреча в Шанхае закончилась со счётом 7:4 в пользу пекинской команды.


Уже в самом начале матча хозяева ледовой площадки взяли инициативу в свои руки: первая шайба в ворота «Сибири» влетела на 4-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве. К концу первого периода гостям из Новосибирска удалось отыграться: счёт на 17-й минуте сравнял нападающий Александр Шаров.


Во второй двадцатиминуте напряжение продолжило нарастать: команды обменялись серией атак, забив друг другу ещё по две шайбы. Авторами голов в составе «Сибири» стали Степан Санников и Александр Шаров – оба успели взять ворота соперников ещё в начале периода, на 22-й минуте, с разрывом в несколько секунд.


В третьем периоде хозяева льда резко вырвались вперёд. На 41-й минуте численный перевес оказался на их стороне — хоккеиста «Сибири» Степана Санникова удалили с площадки за подножку, и меньше чем через минуту игроки «Куньлунь Ред Стар» реализовали большинство. Счёт стал 4:3 в пользу пекинской команды. Спустя ещё минуту хозяева увеличили разрыв в счёте, доведя число забитых шайб до пяти. «Сибирь» не сдавалась: на 52-й минуте гол соперникам забил Йонас Энлунд. Но пекинские хоккеисты ответили ещё двумя шайбами, последняя из которых влетела на 60-й минуте в пустые ворота «Сибири».



«Ворота ["Сибири"] до 43-й минуты защищал Алексей Красиков, потом его заменил Александр Салак», — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.


В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с пекинской командой в октябре 2017 года. В тот раз «Сибирь» уступила соперникам со счётом 3:0.


Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 11 января дома против омского «Авангарда».

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