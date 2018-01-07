Тепло одетые новосибирцы рассмотрели в телескопы редкое астрономическое явление

Новосибирцы увидели в телескопы двойные звёзды, яркую Луну и необычное расположение планет
Новосибирцы увидели в телескопы двойные звёзды, яркую Луну и необычное расположение планет

Несколько десятков горожан собрались 7 января возле Большого Новосибирского планетария на Ключ-Камышенском плато, чтобы увидеть в телескопы интересное астрономическое событие — тесное сближение Юпитера и Марса.


«Это было одно из самых тесных сближений планет в этом году. Во время наблюдений кажется, что две планеты сталкиваются на небе (это для наблюдателя с Земли, а на самом деле, конечно, между ними большие расстояния), и одна планета находится на фоне другой — так близко, что полной Луной можно было бы закрыть их обе сразу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.


Утром 7 января организаторы мероприятия установили возле входа в планетарий два телескопа. С 6:30 и вплоть до рассвета ими мог воспользоваться любой желающий – само мероприятие было бесплатным. 


Несмотря на мороз, желающих поучаствовать в наблюдениях было достаточно. По оценке сотрудников планетария, всего в телескопы посмотрели около 50 человек. Небо над Ключ-Камышенским плато было довольно ясным, поэтому любителям астрономии удалось разглядеть всё, что они планировали.


«Это не только тесное сближение Марса и Юпитера. Ещё мы увидели тоже достаточно нечасто наблюдаемое явление – когда один из спутников Юпитера выползал из-за диска планеты. Это было очень интересно. Поскольку они достаточно быстро движутся для наблюдателя с Земли, в ходе нашей программы можно было увидеть, насколько спутник отодвинулся от планеты, как происходил этот процесс. Кроме того, мы показали нашим гостям двойные звёзды — небо нам позволило, и, конечно же, изучали Луну — она у нас сегодня также была "гостем" программы. Это яркий объект. Несмотря на небольшую дымку, она достаточно хорошо и выигрышно наблюдалась до самого восхода солнца», — сообщил Олег Кашин.


По его словам, в следующий раз массовые астрономические наблюдения в планетарии должны состояться вечером 31 января. Любители астрономии соберутся, чтобы увидеть полное лунное затмение.


Всего в астрономических наблюдениях поучаствовали около 50 новосибирцев
Всего в астрономических наблюдениях поучаствовали около 50 новосибирцев


Осенью 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирском фотографе Алексее Полякове, который давно увлекается съёмкой звёздного неба. Часто ночью он уезжает за десятки километров от города, чтобы часами фотографировать созвездия и туманности и рассматривать Луну в самодельный телескоп. Увидеть его лучшие кадры можно в нашей фотоподборке.

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