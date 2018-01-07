Известные скрипачки сняли трогательный клип про мечту о пионерском галстуке

Поклонники новосибирской группы Silenzium собрали деньги на новый клип струнного трио — на этот раз скрипачки сняли ретро-видео на известную песню «Прекрасное далёко».







За два дня новый клип Silenzium набрал больше 25 тысяч просмотров на YouTube





Основное действие клипа разворачивается во времена пионерии.







«Этот клип о том, что ничего не даётся просто так, и если очень хочется получить что-то хорошее, то необходимо приложить к этому усилия. На пути к любой цели всегда будут какие-то преграды: и моральные, и физические, которые нужно преодолевать, чтобы стать лучше. Так, одна из героинь клипа преодолевает себя, поскольку у неё есть цель — получить пионерский галстук и войти в совет дружины, но для этого ей нужно подтянуть математику, которую она не понимает. А у второй девочки моральная проблема: ею владеют негативные эмоции, в данном случае зависть, и она морально себя преодолевает, потому что понимает, что сделала подлость, поступила некрасиво», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.







По словам Натальи, снять клип на композицию «Прекрасное далёко» Евгения Крылатова группа решила по просьбам поклонников — именно они собрали для этого деньги на краудфандинговой площадке boomstarter. Всего создание клипа обошлось в 350 тысяч рублей.







Съёмки шли несколько дней. В них участвовали приглашённые актёры: создатели клипа заранее объявили кастинг и выбрали самых харизматичных претендентов. Видео им пришлось снимать в нескольких локациях. Главной площадкой для съёмки ретро-сцен стала новосибирская школа № 72 , пояснила Наталья Григорьева.





Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами Новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассик-метал и виолончельный металл.





Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов.