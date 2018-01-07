Известные скрипачки сняли трогательный клип про мечту о пионерском галстуке

Поклонники новосибирской группы Silenzium собрали деньги на новый клип струнного трио — на этот раз скрипачки сняли ретро-видео на известную песню «Прекрасное далёко».


За два дня новый клип Silenzium набрал больше 25 тысяч просмотров на YouTube
За два дня новый клип Silenzium набрал больше 25 тысяч просмотров на YouTube


Основное действие клипа разворачивается во времена пионерии.


«Этот клип о том, что ничего не даётся просто так, и если очень хочется получить что-то хорошее, то необходимо приложить к этому усилия. На пути к любой цели всегда будут какие-то преграды: и моральные, и физические, которые нужно преодолевать, чтобы стать лучше. Так, одна из героинь клипа преодолевает себя, поскольку у неё есть цель — получить пионерский галстук и войти в совет дружины, но для этого ей нужно подтянуть математику, которую она не понимает. А у второй девочки моральная проблема: ею владеют негативные эмоции, в данном случае зависть, и она морально себя преодолевает, потому что понимает, что сделала подлость, поступила некрасиво», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.


По словам Натальи, снять клип на композицию «Прекрасное далёко» Евгения Крылатова группа решила по просьбам поклонников — именно они собрали для этого деньги на краудфандинговой площадке boomstarter. Всего создание клипа обошлось в 350 тысяч рублей.


Съёмки шли несколько дней. В них участвовали приглашённые актёры: создатели клипа заранее объявили кастинг и выбрали самых харизматичных претендентов. Видео им пришлось снимать в нескольких локациях. Главной площадкой для съёмки ретро-сцен стала новосибирская школа № 72, пояснила Наталья Григорьева.


Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами Новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассик-метал и виолончельный металл.


Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов

Прочтений: 8836
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (51)51
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено