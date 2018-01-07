На улице Ленина развернулся благотворительный базар с необычными сувенирами

Всего на улице Ленина работают 10 импровизированных прилавков с поделками и сувенирами
Всего на улице Ленина работают 10 импровизированных прилавков с поделками и сувенирами

Сегодня, 7 января, в центре Новосибирска проходит благотворительная рождественская акция «ДоброДар» — на ней можно купить авторские сувениры по цене от 30–50 рублей.


Рождественский базар развернулся в начале улицы Ленина.


«На "ДоброДаре" можно приобрести поделки и сувениры, которые своими руками изготовили и собрали для акции юные новосибирцы и их родители: <...> предметы домашнего обихода, вязаные изделия, мыло ручной работы, картинки, свечи, коврики, детские игрушки, открытки, рождественских ангелов, вышивки, авторскую бижутерию и многое другое», — анонсировали благотворительную акцию в пресс-центре мэрии Новосибирска.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на участке улицы Ленина от Красного проспекта до Советской работает 10 прилавков с поделками и сувенирами. Цены начинаются от 30 рублей.


«Все собранные средства будут направлены на оснащение специальных ресурсных комнат для инклюзивного образования в школах города. Это специализированное оборудование, книги, учебные пособия и материалы, изготовленные для детей с особенностями физического развития», — поясняли ранее в пресс-центре мэрии.


В Новосибирской митрополии РПЦ сообщали, что рождественский благотворительный базар проработает в новогоднем городке до 17:00. Поделки, которые не найдут своих покупателей, волонтёры отвезут в городские больницы и раздарят детям.


Сувениры для благотворительного рождественского базара предоставили взрослые и дети
Сувениры для благотворительного рождественского базара предоставили взрослые и дети


На прилавках можно найти самые разные подарки — от мягких игрушек до посуды
На прилавках можно найти самые разные подарки — от мягких игрушек до посуды


Вырученные деньги организаторы акции направят на добрые дела
Вырученные деньги организаторы акции направят на добрые дела


Часть улицы Ленина, на которой проходит благотворительный базар, закрыта для проезда с 1 декабря. Сейчас в этом месте размещаются часть новогоднего городка и киоски — cнова ездить по улице можно будет только с 29 января

Прочтений: 2887
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено