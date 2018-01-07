На улице Ленина развернулся благотворительный базар с необычными сувенирами

Всего на улице Ленина работают 10 импровизированных прилавков с поделками и сувенирами

Сегодня, 7 января, в центре Новосибирска проходит благотворительная рождественская акция «ДоброДар» — на ней можно купить авторские сувениры по цене от 30–50 рублей.







Рождественский базар развернулся в начале улицы Ленина.





«На "ДоброДаре" можно приобрести поделки и сувениры, которые своими руками изготовили и собрали для акции юные новосибирцы и их родители: <...> предметы домашнего обихода, вязаные изделия, мыло ручной работы, картинки, свечи, коврики, детские игрушки, открытки, рождественских ангелов, вышивки, авторскую бижутерию и многое другое», — анонсировали благотворительную акцию в пресс-центре мэрии Новосибирска.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на участке улицы Ленина от Красного проспекта до Советской работает 10 прилавков с поделками и сувенирами. Цены начинаются от 30 рублей.





«Все собранные средства будут направлены на оснащение специальных ресурсных комнат для инклюзивного образования в школах города. Это специализированное оборудование, книги, учебные пособия и материалы, изготовленные для детей с особенностями физического развития», — поясняли ранее в пресс-центре мэрии.







В Новосибирской митрополии РПЦ сообщали, что рождественский благотворительный базар проработает в новогоднем городке до 17:00. Поделки, которые не найдут своих покупателей, волонтёры отвезут в городские больницы и раздарят детям.





Сувениры для благотворительного рождественского базара предоставили взрослые и дети





На прилавках можно найти самые разные подарки — от мягких игрушек до посуды





Вырученные деньги организаторы акции направят на добрые дела





Часть улицы Ленина, на которой проходит благотворительный базар, закрыта для проезда с 1 декабря. Сейчас в этом месте размещаются часть новогоднего городка и киоски — cнова ездить по улице можно будет только с 29 января.

