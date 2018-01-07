Работники известного винного бара уволились и открыли собственное заведение с магазинными ценами

На первом этаже нового жилого комплекса Milk House, построенного на месте городского молокозавода в центре Новосибирска, заработал винный бар Le Pin (по-французски — «сосна»).







За барной стойкой могут уместиться больше 10 человек





Заведение открыли несколько бывших сотрудников винного бара Ruby (сомелье, бармены и т.д.), которые смогли найти инвестора для своего проекта, рассказала PR-менеджер проекта Алёна Тин. Одной из создательниц бара стала, например, Инга Швабенланд, которая в прошлом году прославилась после того, как нашла в коридоре пакет с деньгами и вернула их владельцу.





Зал заведения





В заведении около 40 посадочных мест, почти половина из которых расположена вокруг барной стойки и вдоль открытой небольшой кухни.







Сейчас в меню заведения преимущественно закуски (от 130 рублей), но есть и несколько более серьёзных блюд (паста, рагу из кролика). Самая дорогая позиция— стейк за 580 рублей.







Мидии в сливочном соусе за 280 рублей





Главной особенностью бара можно считать систему ценообразования в винной карте. Кроме нескольких позиций вин по бокалам (от 180 рублей), вино в баре продаётся бутылками по магазинным ценам. Однако за возможность выпить это вино в баре придется доплатить ещё 500 рублей так называемого пробкового сбора. Обычно рестораны просто добавляют к закупочной цене любого алкоголя 200–300% наценки.





Стену за барной стойкой украсили плиткой с экзотическими растениями





Таким образом, самое дешёвое вино в баре обойдётся в 920 рублей (Ruby Cabernet Cape Diamond из Южной Африки), а самая дорогая бутылка, если выпить её на месте, будет стоить 9080 рублей (Domaine de Clos Frantin, Vosne Romanée— Бургундия, Франция). Вино в баре обещают хранить в специальной зоне, где будет поддерживаться постоянная температура.







Пока эта зона еще не готова — там установлены только полки. Само заведение также работает в тестовом режиме, его официальное открытие планируется после того, как будут готовы все основные задуманные создателями элементы проекта.







Бар занял угловое помещение на первом этаже жилого дома





Заведение открылось в здании, которое фактически расположено на улице Чаплыгина, но имеет единый для всего жилого комплекса адрес: Урицкого, 6. В этом доме уже работает кафе «Молоко», а напротив расположена существующая уже много лет кофейня «Кардамон».







Ситуация, когда бывшие наёмные сотрудники предприятий общепита организуют собственные проекты, довольно типична для ресторанного бизнеса. Так, например, винный ресторан «Библиотека» был создан Натальей Ильиной, которая до этого долгое время руководила ресторанным направлением группы компаний «Септима».

