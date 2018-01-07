Молодой новосибирец в классическом костюме вышел из дома и пропал без вести

О Станиславе Панове ничего не известно с 25 декабря

Новосибирская полиция попросила помощи в поисках 20-летнего Станислава Панова, который пропал две недели назад.







«25 декабря 2017 года около 14:00 ушёл из дома № 42 по улице Сибирской (25-этажка недалеко от главного железнодорожного вокзала. — Прим. ред.), и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как пояснили в МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ, об исчезновении мужчины в полицию заявила его мать.





В день пропажи Станислав Панов был одет в белую рубашку, синий классический костюм, тёмно-синюю зимнюю куртку, на голове была чёрная шапка, на ногах — чёрные туфли. У мужчины среднее телосложение, голубые глаза, он носит бороду. Рост пропавшего около 180 см.







Всех, кто что-нибудь знает о Станиславе Панове, просят позвонить по телефонам полиции 232-20-96 или 8-983-130-42-90.





Недавно НГС.НОВОСТИ также рассказывали о розыске 59-летнего Александра Геращенко, которого через неделю после исчезновения нашли на вокзале с провалами в памяти.