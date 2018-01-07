Новосибирцы встретили Рождество фейерверком в Нарымском сквере

В ночь на 7 января в новосибирских храмах прошли рождественские богослужения — для прихожан Вознесенского кафедрального собора праздник начался с красочного салюта.


Фейерверк в Нарымском сквере прогремел вечером 6 января — ради салюта автоинспекция  на один час перекрыла движение на участке улицы Советской
Фейерверк в Нарымском сквере прогремел вечером 6 января — ради салюта автоинспекция на один час перекрыла движение на участке улицы Советской


Проезд на участке от улицы Гоголя до 1905 года был закрыт с 19:00 до 20:00
Проезд на участке от улицы Гоголя до 1905 года был закрыт с 19:00 до 20:00


В свою очередь фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ в ночь на 7 января побывал в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинке.


На праздничное богослужение в этом храме собрались сотни горожан
На праздничное богослужение в этом храме собрались сотни горожан


У православных христиан Рождество входит в число двунадесятых (то есть двенадцати важнейших после Пасхи) праздников 
У православных христиан Рождество входит в число двунадесятых (то есть двенадцати важнейших после Пасхи) праздников 


В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос пришёл в мир
В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос пришёл в мир


Кроме того, этот праздник знаменует окончание Рождественского поста, который длился с 28 ноября
Кроме того, этот праздник знаменует окончание Рождественского поста, который длился с 28 ноября


Специально к празднику на территории Успенского храма появился вертеп — инсталляция со сценой Рождества
Специально к празднику на территории Успенского храма появился вертеп — инсталляция со сценой Рождества


Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что на Рождество полицейские усилят меры безопасности. Дежурить в храмах в рождественскую ночь планировали 1400 сотрудников органов внутренних дел, 375 работников ЧОП, 127 дружинников и 20 казаков.


Рождественские гуляния в городе продолжатся днём. В 12:00 начнётся праздничная программа на площади Ленина. В 13:00 стартует праздник в ледовом городке на Михайловской набережной, в 18:00 — в Центральном парке и возле ДК «Академия» в Советском районе, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

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