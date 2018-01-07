Новосибирцы встретили Рождество фейерверком в Нарымском сквере
В ночь на 7 января в новосибирских храмах прошли рождественские богослужения — для прихожан Вознесенского кафедрального собора праздник начался с красочного салюта.
В свою очередь фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ в ночь на 7 января побывал в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинке.
Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что на Рождество полицейские усилят меры безопасности. Дежурить в храмах в рождественскую ночь планировали 1400 сотрудников органов внутренних дел, 375 работников ЧОП, 127 дружинников и 20 казаков.
Рождественские гуляния в городе продолжатся днём. В 12:00 начнётся праздничная программа на площади Ленина. В 13:00 стартует праздник в ледовом городке на Михайловской набережной, в 18:00 — в Центральном парке и возле ДК «Академия» в Советском районе, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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Ольга Хмелевская
Фото Андрея Полякова (1), Алексея Иванова (2-7)