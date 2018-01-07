Новосибирцы встретили Рождество фейерверком в Нарымском сквере

В ночь на 7 января в новосибирских храмах прошли рождественские богослужения — для прихожан Вознесенского кафедрального собора праздник начался с красочного салюта.







Фейерверк в Нарымском сквере прогремел вечером 6 января — ради салюта автоинспекция на один час перекрыла движение на участке улицы Советской





Проезд на участке от улицы Гоголя до 1905 года был закрыт с 19:00 до 20:00





В свою очередь фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ в ночь на 7 января побывал в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинке.







На праздничное богослужение в этом храме собрались сотни горожан





У православных христиан Рождество входит в число двунадесятых (то есть двенадцати важнейших после Пасхи) праздников





В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос пришёл в мир





Кроме того, этот праздник знаменует окончание Рождественского поста, который длился с 28 ноября





Специально к празднику на территории Успенского храма появился вертеп — инсталляция со сценой Рождества





Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что на Рождество полицейские усилят меры безопасности. Дежурить в храмах в рождественскую ночь планировали 1400 сотрудников органов внутренних дел, 375 работников ЧОП, 127 дружинников и 20 казаков.





Рождественские гуляния в городе продолжатся днём. В 12:00 начнётся праздничная программа на площади Ленина. В 13:00 стартует праздник в ледовом городке на Михайловской набережной, в 18:00 — в Центральном парке и возле ДК «Академия» в Советском районе, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.